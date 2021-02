Αθλητικά

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός: Ήττα για το “τριφύλλι” στο Αγρίνιο

Οι γηπεδούχοι πήραν τους τρεις βαθμούς της νίκης, έχοντας σε… μεγάλη βραδιά τον γκολκίπερ Μελίσσα.

Με τον 28χρονο γκολκίπερ Νίκο Μελίσσα να μπαίνει από το “παράθυρο” στην ενδεκάδα (τραυματισμός Κνετ, που έκαψε τα χέρια του ενώ... μαγείρευε) και να πραγματοποιεί απίστευτες επεμβάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναιτωλικός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League κι “έσπασε” το αήττητο σερί των “πράσινων” στο πρωτάθλημα μέσα στο 2021, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από 8 αγωνιστικές.

Ο Εντινγκά πέτυχε το “χρυσό” γκολ της ομάδας του Αγρινίου, ενώ έχασε τα... άχαστα ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, που είχε δοκάρι με τον Ενγκμπακοτό και γνώρισε δεύτερη ήττα στο ίδιο γήπεδο μέσα σε τέσσερις μέρες, καθώς είχε ηττηθεί την περασμένη Πέμπτη κι απ’ τον ΠΑΣ Γιάννινα με 2-1 στον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναιτωλικός βρήκε γκολ από τα... αποδυτήρια παίρνοντας προβάδισμα στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό. Μετά από φάουλ του Αριγίμπι από τα αριστερά, ο Ιωαννίδης έδιωξε προς τα πλάγια και ο Εντινγκά με ξερό αριστερό σουτ στην κίνηση έστειλε τη μπάλα στο “παραθυράκι” του Διούδη, κάνοντας το 1-0!

Στο 16’ από αδύναμο σουτ του Χουάνκαρ, ο Μαουρίσιο έκανε την προβολή κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο, έπειτα απ’ τον τρίλεπτο έλεγχο που έγινε στο VAR το τέρμα του Βραζιλιάνου ακυρώθηκε, καθώς ήταν λίγο πιο μπροστά από την άμυνα του Παναιτωλικού.

Ο Παναιτωλικός κράτησε κλειστούς όλους τους διαδρόμους προς την εστία του στο πρώτο 45λεπτο και στο φινάλε του πρώτου μέρους απείλησε για να σημειώσει και δεύτερο γκολ πρώτα με τον Ντίας στο 45’ (πρόλαβε ο Διούδης) και στη συνέχεια με τον Αριγίμπι στο 45’+2’ (πρόλαβε ο Μολό).

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός “μεταμορφώθηκε”, άρχισε να πατάει στην περιοχή του Παναιτωλικού και πίεσε ασφυκτικά τους γηπεδούχους. Στο 51’ το σουτ του Μολό κόντραρε κι έφυγε κόρνερ, ενώ στο 55’ ο Μελίσσας απέκρουσε σε κόρνερ το δυνατό, χαμηλό σουτ του Ιωαννίδη.

Στο 61’ οι “πράσινοι” έχασαν τρομερή διπλή ευκαιρία, καθώς ο Μελίσσας νίκησε σε τε-α-τετ τον Ιωαννίδη και στην εξέλιξη της φάσης, ο Τσότσαλιτς έδιωξε πάνω στη γραμμή το σουτ του Αϊτόρ, αποσοβώντας βέβαιο γκολ.

Στο 62’ από φάουλ του Χουάνκαρ, ο Ιωαννίδης έπιασε εξαιρετική κεφαλιά, αλλά ο Μελίσσας με καταπληκτική εκτίναξη κι απόκρουση απομάκρυνε με τα ακροδάκτυλα σε κόρνερ.

Στο 67’ ο Παναθηναϊκός έχασε απίστευτη ευκαιρία για να ισοφαρίσει, όταν από “σκάψιμο” του Αϊτόρ, ο Βιγιαφάνιες έδωσε με κεφαλιά-ψαράκι πάσα... “πάρε-βάλε” στον Ενγκμπακοτό ο οποίος πλάσαρε από τα τρία μέτρα, με τον Μελίσσα να ακουμπάει ίσα-ίσα τη μπάλα και να της δίνει πορεία για το οριζόντιο δοκάρι!

Στο 68’ ο Παναιτωλικός έφτασε κοντά στο 2-0, όμως ο Διούδης απέκρουσε καταπληκτικά το σουτ του Τσιγγάρα στην κίνηση, ενώ στο τελευταίο 25λεπτο ο Παναθηναϊκός, όσο κι αν πίεσε τους Αγρινιώτες δεν μπόρεσε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν έξαλλα τη νίκη που τους έφερε ξανά στη 12η θέση και πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναιτωλικός (Δέλλας): Μελίσσας, Μεντίνα, Τσότσαλιτς, Περέιρα, Βάντερσον, Εντινγκά (77’ Τζανακάκης), Ταχάρ (65’ Τσιγγάρας), Ντίας, Ντάλσιο (84’ Κωνσταντόπουλος), Αριγίμπι (84’ Αρσούρα), Καρέλης (77’ Βέργος).

Παναθηναϊκός (Μπόλονι): Διούδης, Μολό (80’ Τζαβίδας), Βέλεθ, Καραγιάννης (83’ Αθανασακόπουλος), Χουάνκαρ, Νιάς, Μαουρίσιο, Βιγιαφάνιες (73’ Μακέντα), Ενγκμπακοτό (83’ Χατζηγιοβάνης), Καμπετσής (46’ Αϊτόρ), Ιωαννίδης.