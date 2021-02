Οικονομία

Δεμένα τα πλοία: 48ωρη απεργία από τους ναυτεργάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απεργιακή κινητοποίηση ξεκίνησε στις 00.01 τα ξημερώματα της Τρίτης. Ποια τα αιτήματα των ναυτεργατών.

Σε 48ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν τα ξημερώματα 13 ναυτεργατικά σωματεία, με αποτέλεσμα τα περισσότερα πλοία της ακτοπλοϊας να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια της χώρας. Η απεργιακή κινητοποίηση ξεκίνησε στις 00:01 τα ξημερώματα της Τρίτης 23 Φεβρουαρίου και θα λήξει στις 24:00 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 24 Φεβρουαρίου.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ζητούν κατάργηση των ρυθμίσεων με τις οποίες, όπως αναφέρουν, επέρχεται πλήγμα στον θεσμό των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αλλά και στα ωράρια εργασίας και ανάπαυσης.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων, η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών, η Πανελλήνια Ένωση Αρχιθαλαμηπόλων - Θαλαμηπόλων, η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής ΕΝ «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», η Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Μαγείρων, η Πανελλήνια Ένωση Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικονομικών Αξιωματικών, η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών ΜΕΚ ΕΝ, η Πανελλήνια Ένωση Φροντιστών, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Τροφοδοσίας, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών M/S-Π/Κ-Ο/Γ και η Πανελλήνια Ένωση Πρακτικών Πλοιάρχων-Κυβερνητών, αναφέρουν:

«Κυβέρνηση και εφοπλιστές κλιμακώνουν την επίθεσή τους ενάντια στα δικαιώματά μας, επιχειρούν την κατάργηση των ΣΣΕ σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, έχοντας ήδη θεσπίσει στην Βουλή την νομοθετική ρύθμιση για την ποντοπόρο Ναυτιλία. Νεότερη διάταξη επιφέρει μειώσεις στα πρόστιμα που αφορούν την παραβίαση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και τα οποία συνδέονται με τα ωράρια εργασίας και τις ώρες ανάπαυσης».

Τα σωματεία, στην ανακοίνωσή τους ζητούν την κατάργηση των νόμων 4714/2020, 4150/2013, 4770/2021, επαναφορά όλων των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, αυτοτέλεια του ΝΑΤ, του Οίκου Ναύτη και των υπόλοιπων ταμείων. Επίσης, υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ΣΣΕ 2020-2021 σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, κοινωνική ασφάλιση για όλους τους ναυτεργάτες, λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την άμεση απόδοση του επιδόματος covid-19 και ανεργίας σε όλους τους ναυτεργάτες. Ζητούν καθολική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δημόσια εκπαίδευση, αναβάθμιση των υποδομών, προσλήψεις προσωπικού, βελτίωση της υλικοτεχνικής βάσης και της διδακτέας ύλης.