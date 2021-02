Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέος συναγερμός στο Βενιζέλειο

Αυξάνονται τα κρούσματα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Άλλος ένας ασθενής εντοπίστηκε θετικός.

Νέος υναγερμός σήμανε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στην Κρήτη, καθώς εντοπίστηκε κρούσμα κορονοϊού.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, πρόκειται για ασθενή που νοσηλευόταν στην ογκολογική κλινική. Ο ασθενής που εντοπίστηκε θετικός στον κορονοϊό μεταφέρθηκε άμεσα στην κλινική COVID, όπου και νοσηλεύεται.

Υπενθυμίζεται, πως τις προηγούμενες ημέρες είχαν εντοπιστεί δύο κρούσματα σε ασθενείς στην ορθοπεδική κλινική και η διοίκηση του νοσοκομείου έθεσε σε ισχύ αυστηρά μέτρα για τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος:

Απαγορεύεται η είσοδος στο Νοσοκομείο. Όλες οι είσοδοι του Νοσοκομείου θα παραμένουν κλειστές και προσβάσιμες μόνον με τις ειδικές ηλεκτρονικές κάρτες εισόδου του εργαζόμενου προσωπικού.

Θα επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή μόνον ενός συνοδού ανά ασθενή με γραπτή άδεια από τον Διευθυντή κλινικής, και μόνον εφόσον είναι απόλυτη ανάγκη. Οι συγγενείς θα επιδεικνύουν αρνητικό έλεγχο rapid test, ο οποίος έγινε εντός της τελευταίας εβδομάδας.

Οι αποκλειστικοί/ες Νοσοκόμοι/ες Ατομικής φροντίδας θα προσκομίζουν αρνητικό rapid τεστ (το οποίο έγινε εντός της τελευταίας εβδομάδας).

Οι ασθενείς, οι οποίοι προσέρχονται στα τακτικά ιατρεία κατόπιν συνεννοήσεων με θεράποντες ιατρούς για follow up εξέταση θα καταγράφονται σε ημερήσια λίστα από τον ιατρό που τους υποδέχεται (ραντεβού ανά 15-20 λεπτά) και θα εισέρχονται στο νοσοκομείο την ώρα του ραντεβού τους. Η τήρηση της λίστας και της ώρας προσέλευσης θα ελέγχεται από το προσωπικό φύλαξης στην είσοδο των τακτικών ιατρείων. Οι εξεταζόμενοι δεν θα κυκλοφορούν στους διαδρόμους, αλλά θα κάθονται (με την δέουσα απόσταση) στα καθίσματα των χώρων αναμονής.

Τέλος επισημαίνεται η επιτακτική ανάγκη της χωρίς καμία εξαίρεση ορθής χρήσης της μάσκας συνεχώς.

Πηγή: creta24