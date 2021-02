Κοινωνία

Lockdown: Το πάρτι τους βγήκε... ξινό

Η ΕΛΑΣ διέλυσε γλέντι και έριξε βαριές "καμπάνες"...

"Βροχή" έπεσαν τα πρόστιμα στα Χανιά σε απείθαρχους που αγνόησαν τα μέτρα για τον κορονοϊό και έστησαν γλέντι.

Οι Αρχές έκαναν έλεγχο στο συγκεκριμένο σπίτι γύρω στις 23:00, μετά από καταγγελίες. Στο σπίτι ήταν μαζεμένα οκτώ άτομα και οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη.

Ο ιδιοκτήτης καλείται επίσης να πληρώσει πρόστιμο 3.000 ευρώ και οι καλεσμένοι 300 ευρώ ο καθένας.

Πηγή: creta24.gr