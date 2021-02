Κόσμος

Ελληνίδα φοιτήτρια δέχθηκε μαχαιριές στον λαιμό από πρώην σύντροφό της

Σε "συναγερμό" τέθηκαν οι Αρχές, για τον σοβαρό τραυματισμό της κοπέλας, που σπουδάζει στην γειτονική μας χώρα.

Μια 20χρονη Ελληνίδα φοιτήτρια τραυματίσθηκε σοβαρά από τον πρώην σύντροφό της στο Τορίνο.

Η Ελληνίδα φοιτήτρια Γ.Κ, 20 ετών τραυματίσθηκε σοβαρά με αλλεπάλληλες μαχαιριές στο λαιμό, την κοιλιακή χώρα και τον θώρακα από τον πρώην σύντροφό της στο Τορίνο.

Ο δράστης είναι 27 ετών, αλβανικής καταγωγής και περίμενε την κοπέλα κοντά σε στάση του μετρό. Συνελήφθη άμεσα από τους καραμπινιέρους.

Η φοιτήτρια υποβλήθηκε σε επέμβαση και βρίσκεται στην μονάδα εντατική θεραπείας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η μετεγχειρητική της πορεία κρίνεται αρκετά ικανοποιητική από τους γιατρούς.