Πολιτική

Μητσοτάκης: παρέμβαση για πιστοποιητικό εμβολιασμού και αδειοδότηση εμβολίων

Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και τον συντονισμό των κρατών – μελών της ΕΕ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης και 26ης Φεβρουαρίου, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, τον Πρωθυπουργό Αντόνιο Κόστα της Πορτογαλίας, η οποία έχει την εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, την Καγκελάριο της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ και τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «βασικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε η αντιμετώπιση της πανδημίας και ο συντονισμός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό το φως των νεότερων εξελίξεων σε υγειονομικό επίπεδο και στο ζήτημα της διάθεσης εμβολίων.

Ο Πρωθυπουργός έθεσε εκ νέου στους συνομιλητές του την πρότασή του για καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού που, όταν τα επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέψουν τη χαλάρωση των περιορισμών στις μετακινήσεις, θα διευκολύνει τα ασφαλή ταξίδια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε επίσης τη σημασία της ταχείας αδειοδότησης νέων εμβολίων από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, πάντα με σεβασμό σε όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας αλλά δίχως γραφειοκρατικά κωλύματα».

Παράλληλα, οι ηγέτες αντάλλαξαν, προπαρασκευαστικά, απόψεις ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης και 26ης Μαρτίου, για το θέμα της Τουρκίας.