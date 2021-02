Κοινωνία

Κούγιας στον ΑΝΤ1 για Λιγνάδη: Θέλω να μηνύσω τη Μενδώνη - Όλα γίνονται για το Ελληνικό (βίντεο)

Εξηγεί γιατί ανέλαβε την υπεράσπιση του Δημήτρη Λιγνάδη. Τι λέει για τους καταγγέλλοντες και τους “επαγγελματίες ομοφυλόφιλους”.

Για αναξιόπιστους μάρτυρες και “επαγγελματίες ομοφυλόφιλους”, στους οποίους βασίστηκε η δίωξη σε βάρος του εντολέα του, Δημήτρη Λιγνάδη, έκανε λόγο ο συνήγορος υπεράσπισης του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη, Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Καλούμενος να διευκρινίσει τι εννοεί με τον όρο “επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι”, που χρησιμοποίησε και σε μακροσκελή ανακοίνωση του για τη δικογραφία που πήρε στα χέρια του, ο ποινικολόγος είπε πως είναι «εκείνοι που έχουν επιλέξει ως στάση ζωής να μην έχουν καμία εργασία, παρά μόνο πηγαίνουν σε σπίτια ομοφυλόφιλων και κάνουν έρωτα».

Ακόμη, υποστήριξε πως δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, καθώς μέσα σε δύο ημέρες, όπως είπε, χωρίς να ενημερωθεί ο Δημήτρης Λιγνάδης ουτε να κληθεί να δώσει εξηγήσεις ούτε καν να λάβει αντίγραφο της δικογραφίας, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του και πολύ περισσότερο εκδόθηκε μεσα σε λίγες ώρες ένταλμα σύλληψης, χωρίς ουτε, όπως τόνισε, ο Εισαγγελέας να έχει δει και αξιολογήσει τον βασικό μηνυτή του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος ζει στην Σουηδία.

Όπως είπε, απο την όλη διαδικασία καταρρακώνεται το τεκμήριο της αθωότητας. Προσέθεσε ότι στην δικογραφία, παρά τα όσα ακούγονται στην δημόσια σφαίρα, υπάρχει η κατάθεση μιας πρώην ερωμένης του Λιγνάδη, η οποία μάλιστα όπως ανέφερε ο ποινικολόγος διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τον καλλιτέχνη, ενώ είχε δεσμό με άλλον σύντροφο, λέγοντας ότι ο ισχυρισμός που υπάρχει ειναι ότι «άκουγα πως είχε σχέση με μικρά αγόρια».

Αναφερόμενος στον μηνυτή από τη Σουηδία, είπε πως ξεκίνησε κάτι σε μία περίοδο που υπάρχει μία καταιγίδα καταγγελιών, που ξεκίνησε από την Μπεκατώρου και τον αθλητισμό, συνεχίστηκε με τους ηθοποιούς και – όπως είπε ο κ. Κούγιας – μετά έρχονται τραγουδιστές και άλλοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε έναν χώρο με έντονο ανταγωνισμό, ενώ επιχειρώντας να αποδομήσει την σοβαρότητα της καταγγελίας, υποστήριξε «θα καταντήσουμε έρμαια ατόμων που δεν έχουν καμία ηθική αναστολή».

«Ξεκαθάρισμα πολιτικών λογαριασμών»

Ο Αλέξης Κούγιας απέδωσε τα όσα γίνονται με επίκεντρο τις καταγγελίες για τον Δημήτρη Λιγνάδη σε ξεκαθάρισμα πολιτικών λογαριασμών. Μάλιστα, εξέφρασε την επιθυμία να μηνύσει την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εάν του το επιτρέψει ο εντολέας του, εξαιτίας όσων είπε στη συνέντευξη Τύπου περί «επικίνδυνης προσωπικότητας», λέγοντας ότι πρόκειται για παράβαση της νομοθεσίας και καταρράκωση του τεκμηρίου της αθωότητας και συμπληρώνοντας «αν θέλεις να διασώσεις το πολιτικό σου μέλλον, δεν καταστρέφεις έναν άνθρωπο, τον οποίο προηγουμένως αποθέωνες. Τον πέρασες από τη Βουλή και τον έκανες Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, του μεγαλύτερου θεατρικού θεσμού».

Ακόμη, ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη είπε ότι όλα γίνονται για να σταματήσει το έργο της επένδυσης στο Ελληνικό, επισημαίνοντας πως η κ. Μενδώνη είναι η αρμόδια Yπουργός για να ξεμπλοκάρει η διαδικασία. Εάν παραιτηθεί, σημείωσε ο κ. Κούγιας, «αυτομάτως καθυστερεί και κάποιοι επενδύουν σε αυτήν την καθυστέρηση, ό,τι μπορεί αύριο να έχουμε εκλογές…»

Παρακολουθούμε, είπε, «το μεγαλύτερο πολιτικό παιχνίδι, πολιτική αντιπαράθεση με αντικείμενο την Υπουργό Πολιτισμού και κατ' ευθείαν συζητήσεις πολιτικών αρχηγών...» «Δεν σας μυρίζει κάτι άλλο;», κατέληξε ο κ. Κούγιας.