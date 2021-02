Κοινωνία

Δημήτρης Λιγνάδης: Ανακοινώνονται τα στοιχεία του Νίκου Σ.

Ο 35χρονος καταγγέλλει πως το 2005 βιάστηκε από τον καλλιτέχνη, καθώς και ακόμη έναν γνωστό σήμηθοποιό, στο σπίτι του πρώτου.

Στην Εισαγγελία θα μεταβούν σήμερα οι συνήγοροι του 35χρονου που πρώτος κατήγγειλε με συνέντευξή του ότι βιάστηκε, σε ηλικία 19 ετών από τον κατηγορούμενο Δημήτρη Λιγνάδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων του 35χρονου Νίκου Σ., Γεωργίας Παλαιολόγου και Πατρίκιου Πατρικουνάκου, κατέθεσαν καταγγελία του εντολέα τους ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Έτσι οι δύο συνήγοροι θα γνωστοποιήσουν στους εισαγγελικούς λειτουργούς τα στοιχεία του εντολέα τους ώστε να τεθεί στη διάθεση των αρχών.

Ο Νίκος Σ. καταγγέλλει πως το 2005 βιάστηκε από τον ήδη κατηγορούμενο καλλιτέχνη, καθώς και έναν ακόμη, γνωστό σήμερα από ρόλους του σε τηλεοπτικά σίριαλ, ηθοποιό, στο σπίτι του πρώτου. Ήδη για την υπόθεση του δεύτερου καταγγελλόμενου ηθοποιού διενεργείται έρευνα.