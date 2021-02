Αθλητικά

Η Μάντσεστερ Σίτι δείχνει έτοιμη να σπάσει ένα ασύλληπτο ρεκόρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «πολίτες» του Γκουαρντιόλα συμπλήρωσαν 18 συνεχόμενες νίκες. Ποιες ομάδες τα έχουν καταφέρει ακόμη καλύτερα;

H Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει απόψε στο Βουκουρέστι- ως φιλοξενούμενη- την Γκλάντμπαχ στην πρώτη μεταξύ τους συνάντηση για τους «16» του Champions League.

Οι «πολίτες» του Πεπ Γκουαρντιόλα έχουν συμπληρώσει 25 παιχνίδια χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις (τελευταία ήττα, 2-0 από την Τότεναμ στις 21.11), πανηγυρίζοντας 18 συνεχόμενες νίκες.

Μια εκπληκτική διαδρομή που τους επέτρεψε να είναι στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος, με 10 βαθμούς περισσότερους από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λέστερ, να φτάσουν στον τελικό του Carabao Cup και στους προημιτελικούς του FA Cup.

H Mάντσεστερ Σίτι πάντως με τις 18 συνεχόμενες νίκες, απέχει ακόμα αρκετά από το ρεκόρ των 27 σερί επιτυχιών σε όλες τις διοργανώσεις, που έχει η Νιου Σέιντς της Ουαλίας από τη σεζόν 2016-17.

Ακόμη τρεις ομάδες βρίσκονται μπροστά από τη Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας καλύτερο ρεκόρ: Άγιαξ 26 (1971-72), Μπάγερν 23 (2019-20), Ρεάλ Μαδρίτης 22 (2014-15).