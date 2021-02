Υγεία - Περιβάλλον

Βίντεο: Διακομιδή ασθενούς από πλοίο με Super Puma

Καρέ-καρέ η νυχτερινή επιχείρηση Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας για την διακομιδή 23χρονου ασθενούς από πλοίο.

Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας παρέλαβε χθες το βράδυ από το εμπορικό πλοίο «ΑΤΑ», 23χρονο Τούρκο ασθενή, μέλος του πληρώματος και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Η παραλαβή του έγινε ενώ το εμπορικό πλοίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου.

Δείτε το βίντεο με την επιτυχή επιχείρηση του Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας