Υγεία - Περιβάλλον

Johnson & Johnson: Έτοιμο για τους Αμερικανούς το πρώτο εμβόλιο με μονή δόση

Ο FDA έκανε το πρώτο βήμα για να δώσει την έγκριση για χρήση του εμβολίου.

Ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα των αναλύσεων για το μονής δόσης εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά του Covid-19 που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από τον αμερικανικό οργανισμό φαρμάκων.

Αυτό σημαίνει ότι ο FDA έκανε το πρώτο βήμα για να δώσει την έγκριση για χρήση του εμβολίου, χωρίς όμως να έχουν ληφθεί οι οριστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες του Οργανισμού το εμβόλιο συνολικά είναι αποτελεσματικό κατά 66% στο να προστατεύσει από μέτριες έως σοβαρές περιπτώσεις κορονοϊού.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι θα βοηθήσει περαιτέρω στην επιτάχυνση της διαδικασίας εμβολιασμού, καθώς προβλέπει τη χορήγηση μιας δόσης και όχι δύο όπως τα άλλα εμβόλια.

Η Johnson & Johnson έχε δοκιμάσει το εμβόλιο σε 44.000 ανθρώπους σε ΗΠΑ, Λατινική Αμερική κα Νότια Αφρική, σε χώρες που κυκλοφορούν διαφορετικές παραλλαγές του ιού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το εμβόλιο λειτούργησε καλύτερα στις ΗΠΑ, με 72% αποτελεσματικότητα, ενώ στη Λατινική Αμερική είχε 66% αποτελεσματικότητα και στη Νότια Αφρική 57%.

Παρά το γεγονός ότι το συνολικό 66% αποτελεσματικότητας δεν είναι το ίδιο υψηλό με τα άλλα εμβόλια, κάθε προϊόν έχει ελεγχθεί με διαφορετικό τρόπο και οι μεταξύ τους συγκρίσεις δεν είναι εφικτές.