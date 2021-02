Κοινωνία

Τραγωδία στο Αιγάλεω: Νεκροί δύο φίλοι σε φρικτό τροχαίο (βίντεο)

Γνωστός YouTuber, και λάτρης των δύο τροχών, ο ένας νεαρός.

(εικόνα αρχείου)

Στο πένθος βυθίστηκαν οι οικογένειες ενός 25χρονου και ενός 30χρονου, μετά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στους δύο νεαρούς.

Το βράδυ της Τρίτης (23/2) στην περιφερειακή του Αιγάλεω, και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οι μηχανές μεγάλου κυβισμού τις οποίες οδηγούσαν συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα και οι δύο.

Ο ένας από τους δύο αδικοχαμένους νέους ήταν Youtuber και φανατικός των δύο τροχών επί σειρά ετών.

Αφότου έγινε γνωστή η τραγική είδηση εκατοντάδες φίλοι του αλλά και άτομα που παρακολουθούσαν το κανάλι του στο Youtube εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους μέσω σελίδων στα social media.

Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία.