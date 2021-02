Κοινωνία

Επιθέσεις με γκαζάκια και προσαγωγές στην Αθήνα

Επεισοδιακή η νύχτα που πέρασε. Δύο εταιρίες και ένα σούπερ μάρκετ στόχοι επιθέσεων με εμπρηστικούς μηχανισμούς, αποτελούμενους από γκαζάκια.

Στον Κολωνό άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια, έξω από κατάστημα παιχνιδιών. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου.

Λίγη ώρα αργότερα έκρηξη σημειώθηκε έξω από γραφεία εταιρίας ταχυμεταφορών στο Χαλάνδρι. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές τόσο στην είσοδο του κτιρίου, όσο και στα αυτοκίνητα της εταιρίας, που βρίσκονταν έξω από αυτό. Σε αυτή την περίπτωση η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές.

Η τρίτη επίθεση, πάλι με γκαζάκια, σημειώθηκε τα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου οι δράστες προκάλεσαν φθορές στο κατάστημα, αλλά και σε ένα αυτοκίνητο.