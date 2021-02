Κοινωνία

Δεκάδες συλλήψεις για την κατάληψη υπέρ του Κουφντίνα

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία από την Κρατική Ασφάλεια.

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν 42 προσαγωγές που έγιναν από την Αστυνομία κατά την συμβολική κατάληψη που πραγματοποίησαν οι συλληφθέντες στις 11 το πρωί σε κτίριο του υπουργείου Πολιτισμού στην πλατεία Καρίτση, σε ένδειξη συμπαράστασης στον Δημήτρη Κουφοντίνα, καθώς και για την ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων στον Πολιτισμό.

Σε βάρος των 42 συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία από την Κρατική Ασφάλεια για παράβαση του άρθρου του Ποινικού Κώδικα που αφορά σε κίνδυνο διάδοσης του ασθένειας, για διατάραξη οικιακής ειρήνης, διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας, ενώ τους επιβλήθηκε και πρόστιμο 300 ευρώ για μη τήρηση των μέτρων αποτροπής της επιδημίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.