Αϊντχόφεν - Ολυμπιακός: Επική πρόκριση για τους Πειραιώτες

Οι “ερυθρόλευκοι” άρπαξαν στο φινάλε το εισιτήριο που… κρατούσαν μέχρι τα τελευταία λεπτά οι Ολλανδοί.

Με έναν “μαγικό” τρόπο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να… κλέψει το εισιτήριο της πρόκρισης στους “16” του Europa League, το οποίο μέχρι το 88΄ είχε στο τσεπάκι η Αϊντχόφεν. Μολονότι βρέθηκαν στα... σχοινιά απ’ τα δύο τέρματα του Ζαχάβι στο πρώτο μέρος, οι “ερυθρόλευκοι” ξεπέρασαν και την ατυχία τους (δύο δοκάρια με τους Καμαρά και Φορτούνη) και βρήκαν με τον Χασάν το γκολ που έψαχναν στο “Philips Stadion», πανηγυρίζοντας έξαλλα μία τεράστια πρόκριση.

Ο Ολυμπιακός έφτασε πρώτος κοντά στο γκολ, όταν από σέντρα του Μπρούμα που κόντραρε, η μπάλα κατέληξε στον Ελ Αραμπί, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά μπροστά απ’ τον Τέζε, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Στο 20’ η Αϊντχόφεν βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση μετά από κόρνερ του Ολυμπιακού, ο Ροζάριο έβγαλε στον Μάλεν, όμως ο Μπα πρόλαβε κι έβαλε εξαιρετικά το πόδι του με τάκλιν, αλλάζοντας την πορεία της μπάλας προς το τέρμα.

Τρία λεπτά αργότερα η PSV πήρε προβάδισμα από στατική φάση, όταν από κόρνερ του Τόμας, ο Εράν Ζαχάβι σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και με κεφαλιά έκανε το 1-0 (δεν μπόρεσε να αποκρούσει ο Σα).

Στο 32’ ο Ολυμπιακός είχε τη δική του, πρώτη μεγάλη στιγμή στο ματς, όταν από γύρισμα του Καμαρά προς τον Μπρούμα, ο τελευταίος προσποιήθηκε στον Τέζε και σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω απ’ την εστία του Εμβογκό.

Η Αϊντχόφεν συνέχισε να πιέζει και λίγο πριν το ημίχρονο βρήκε και δεύτερο γκολ, ξανά με τον Ζαχάβι. Ο Ισραηλινός επιθετικός της ολλανδικής ομάδας, με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 44’ έκανε το 2-0 κι έστειλε την ομάδα του στα αποδυτήρια με σκορ πρόκρισης.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η είσοδος των Φορτούνη και Μασούρα και η αλλαγή του συστήματος από 4-3-3 σε 4-2-3-1, με επιτελικό μέσο τον Φορτούνη, άλλαξε την εικόνα του Ολυμπιακού, ο οποίος έφτασε μία... ανάσα από το γκολ στο 50’ με τον Καμαρά.

Ο Μπρούμα έκανε απίθανη ενέργεια από τα δεξιά “αδειάζοντας” τον Μαξ, σέντραρε στο πίσω δοκάρι, όμως το πλασέ του Καμαρά με το αριστερό χτύπησε στη βάση του δεξιού δοκαριού και στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Λαλά αποκρούστηκε σε κόρνερ από τον Φιρχέφερ.

Στο 57’ ο Μάλεν με ατομική ενέργεια έφτασε μέχρι το ύψος της μικρής περιοχής από πλάγια αριστερά, όμως το πλασέ του το απομάκρυνε ο Σα, ενώ στο 66’ το απευθείας φάουλ του Μαξ με το αριστερό, από πλάγια δεξιά πέρασε λίγο άουτ.

Στο 78’ ο Ολυμπιακός στάθηκε ξανά πάρα πολύ άτυχος, όταν από καταπληκτική εκτέλεση φάουλ του Κώστα Φορτούνη, η μπάλα αποκρούστηκε από το οριζόντιο δοκάρι του Εμβογκό και στη συνέχεια απομάκρυνε η άμυνα της Αϊντχόφεν.

Η Αϊντχόφεν άρχισε να οπισθοχωρεί μετά το 80’ για να κρατήσει το προβάδισμά της, όμως σε μία γρήγορη αντεπίθεση με τον Μάλεν στο 86’, έχασε την ευκαιρία να σημειώσει και τρίτο γκολ, αλλά το πλασέ του επιθετικού της ολλανδικής ομάδας χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Σα, διατηρώντας “ζωντανό” τον Ολυμπιακό.

Δύο λεπτά αργότερα οι “ερυθρόλευκοι” βρήκαν το γκολ που έψαχναν κι έριξαν στο... καναβάτσο τους Ολλανδούς. Από σέντρα του Φορτούνη από τα αριστερά, ο Ελ Αραμπί έπιασε καρφωτή κεφαλιά, ο Εμβογκό απέκρουσε χαμηλά, αλλά ο Χασάν με ωραία προβολή από δύσκολη θέση έκανε το 2-1, δίνοντας τη μεγάλη πρόκριση στον Ολυμπιακό.

Στα τελευταία λεπτά οι Πειραιώτες κράτησαν μυαλωμένα το σκορ στο 2-1 και το τελικό σφύριγμα του Τουρπέν τους βγήκε όλους ένα “κουβάρι” να πανηγυρίζουν την πρόκριση στους “16” του Europa League, περιμένοντας πλέον την κλήρωση της Παρασκευής (14:00) για να μάθουν τον επόμενο αντίπαλό τους.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αϊντχόφεν (Ρ. Σμιντ): Εμβογκό, Φιρχέφερ, Μποσκάγκλι, Τέζε, Ντάμφρις, Ροσάριο, Γκέτσε (90’ Μάουρο Ζούνιορ), Τόμας, Μαξ, Ζαχάβι, Μάλεν (90’ Φέρτεσεν).

Ολυμπιακός (Π. Μαρτίνς): Σα, Λαλά (79’ Ανδρούτσος), Σεμέδο, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης (46’ Φορτούνης), Καμαρά, Βαλμπουενά (46’ Μασούρας), Μπρούμα (79’ Χασάν), Ελ Αραμπί (90’ Παπασταθόπουλος).

Στους αγώνες ρεβάνς των “32” του Europa League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αναμετρήσεων):

Τότεναμ (Αγγλία)-Βολφσμπέργκερ (Αυστρία): 4-0 (4-1)

Άγιαξ (Ολλαδία)-Λιλ (Γαλλία): 2-1 (2-1)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ: (Ισραήλ) 1-0 (2-0)

Νάπολι (Ιταλία)-Γρανάδα (Ισπανία): 2-1 (0-2)

Χοφενχάιμ (Γερμανία)-Μόλντε (Νορβηγία): 0-2 (3-3)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία): 2-1 (2-0)

Ρέϊντζερς (Σκωτία)-Αντβέρπ (Βέλγιο): 5-2 (4-3)

Άρσεναλ (Αγγλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία): 3-2 (1-1)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ολυμπιακός (Ελλάδα): 2-1 (2-4)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Γιουνγκ Μπόϊς (Ελβετία): 0-2 (3-4)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κράσνονταρ (Ρωσία): 1-0 (3-2)

Ρόμα (Ιταλία)-Μπράγκα (Πορτογαλία): 3-1 (2-0)

Λέστερ (Αγγλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία): 0-2 (0-0)

Μίλαν (Ιταλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία): 1-1 (2-2)

Μάντσεστερ Γουνάϊτεντ (Αγγλία)-Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία): 0-0 (4-0)

Μπριζ (Βέλγιο)-Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία): 0-1 (1-1)