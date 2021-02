Κοινωνία

Στη φυλακή ο Δημήτρης Λιγνάδης

Μετά από πολύωρη διαδικασία, Ανακρίτρια και Εισαγγελέας εξέφρασαν την άποψη πως ο κατηγορούμενος πρέπει να προφυλακιστεί.

Τον δρόμο για τη φυλακή θα πάρει σήμερα ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος παραμένει στη ΓΑΔΑ μετά την απολογία του ενώπιον της 19ης ανακρίτριας της Αθήνας για το αδίκημα του βιασμού κατά συρροή δύο ανηλίκων.

Μετά από πολύωρη διαδικασία που ξεκίνησε στις 15.30, όταν ξεκίνησε να απολογείται ο καλλιτέχνης, Ανακρίτρια και Εισαγγελέας εξέφρασαν την άποψη πως ο κατηγορούμενος πρέπει να προφυλακιστεί.

Η 19η τακτική ανακρίτρια είχε ταχθεί υπέρ της σύλληψης του καλλιτέχνη, με βάση τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, τα οποία σε συνδυασμό με τη διάρκεια της δράσης του κρίθηκε ότι τον καθιστούν ύποπτο τέλεσης και νέων αξιόποινων πράξεων.

Η απολογία του Δημήτρη Λιγνάδη διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες. Είχε παραδώσει απολογητικό υπόμνημα στην δικαστική λειτουργό με το οποίο, αρνούμενος κάθε πράξη, χαρακτήρισε μυθοπλασίες όσα του καταλογίζονται από τους δύο παθόντες. Με την ολοκλήρωση της απολογίας κατέθεσαν στην ανακρίτρια μάρτυρες που προτάθηκαν από τον κατηγορούμενο προς απόδειξη ισχυρισμών που έχει προβάλει για να αντικρούσει τους δύο καταγγέλλοντες.

Πριν ξεκινήσει η απολογία είχε προηγηθεί, στις 12.00, η αυτοπρόσωπη παρουσία του στο Δικαστικό Συμβούλιο, όπου εξετάστηκε η ένσταση ακυρότητας της προδικασίας που είχε υποβάλει διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Αλέξη Κούγια. Η ένσταση απορρίφθηκε από τους δικαστές.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, για λόγους πρόληψης τέλεσης νέων αδικημάτων εκ μέρους του.

Υπεράσπιση: Δικογραφία «χωρίς στοιχεία»

Αντιδρώντας, ο συνήγορος Αλέξης Κούγιας δήλωσε : «Ήταν μία πολύ δύσκολη διαδικασία. Θα προσφύγουμε κατά της διάταξης της ανακρίτριας για την προσωρινή κράτηση. Είναι μία δικογραφία χωρίς στοιχεία, μία δικογραφία που αν δεν ήταν (ο) Λιγνάδης θα ήταν με συνοπτικές διαδικασίες ελεύθερος».