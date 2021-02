Κοινωνία

Εμπρησμός ΑΤΜ στο Παγκράτι

Η κάμερα της τράπεζας κατέγραψε έναν δράστη, ο οποίος έριξε εύφλεκτο υλικό στα ΑΤΜ προτού του βάλει φωτιά.

Στις φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα δύο ΑΤΜ επί της οδού Ευτυχίδου στο Παγκράτι.

Η κάμερα της τράπεζας κατέγραψε έναν δράστη, ο οποίος περιέλουσε τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης με εύφλεκτο υλικό πριν τους βάλει φωτιά και τα καταστρέψει ολοσχερώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για συμβολική ενέργεια, καθώς ο δράστης δεν πήρε χρήματα.

Έρευνες για την υπόθεση ξεκίνησε η αστυνομία.