Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αυξημένη ανησυχία και παράταση του lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εισήγηση από τους λοιμωξιολόγους, ενώ συνεχίζεται η πίεση στο ΕΣΥ. Προβληματισμός για τις μεταλλάξεις.

Μονόδρομος θεωρείται η παράταση της αυστηρής καραντίνας, λόγω της δυναμικής που έχει αναπτύξει η διασπορά του κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παράταση του lockdown εισηγήθηκε στην Κυβέρνηση, η Επιτροπή των λοιμωξιολόγων που συνεδρίασαν για το θέμα, με την διάρκεια της παράτασης, να αποτελεί απόφαση του Μαξίμου.

«Πιθανόν να χρειαστεί παράταση για δύο εβδομάδες» εκτίμησε ο καθηγητής Φαρμακολογίας Ευάγγελος Μανωλόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Ως προς το γιατί αφού είμαστε τόσες εβδομάδες σε lockdown αλλά τα κρούσματα αυξάνονται, εκτιμά ότι, αφενός «κάποιοι δεν ακολουθούν τα μέτρα» αφετέρου «έχουμε και τα στελέχη που μεταδίδονται πιο εύκολα».

Ο Καθηγητής Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι στο τραπέζι υπάρχουν πολλά πράγματα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αποκλείονται και νέα μέτρα στις “κόκκινες” περιοχές.Τι είπε για το Πάσχα.

“Μια εβδομάδα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε, για δεύτερη θα το δούμε” δήλωσε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Επισήμανε ωστόσο ότι στο τέλος οποιασδήποτε χρονικής περιόδου δεν θα έχουμε πλήρη άρση των πάντων. Σημείωσε παράλληλα, πώς υπάρχει προβληματισμός στην επιστημονική κοινότητα για το επιδημικό κύμα στη χώρα μας, ωστόσο εκτιμά ότι τα πράγματα είναι καλύτερα από ότι ήταν στο δεύτερο κύμα και συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε, το τρίτο κύμα στη χώρα μας καθοδηγείται αρκετά από τις μεταλλάξεις που κινούν τα ταχύτερα τον ιό.

Η προσοχή των ειδικών έχει στραφεί στις μεταλλάξεις, οι οποίες προκαλούν έντονη ανησυχία στην Αττική, αλλά και σε περιοχές όπως η Κρήτη. Όπως είπε ο κ. Εξαδάκτυλος, είναι θέμα χρόνου να επικρατήσει η βρετανική μετάλλαξη, λόγω της ταχύτητας με την οποία διαδίδεται. Όμως, ο ίδιος είναι καθησυχαστικός, λέγοντας ότι τη συγκεκριμένη μετάλλαξη την καλύπτει το εμβόλιο, όπως και το παλιό στέλεχος. Όμως, για τη μετάλλαξη τη Ν.Αφρικανική, φάνηκε πιο επιφυλακτικός, λέγοντας ότι εντοπίζεται μεν λιγότερο στη χώρα μας όμως, τα εμβόλια είναι μια πηγή προβληματισμού για το συγκεκριμένο στέλεχος και την αποτελεσματικότητα του. Σημείωσε ότι τα περισσότερα κρούσματα του συγκεκριμένου στελέχους βρίσκονται στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης. Τέλος, όπως είπε, το επόμενο διάστημα ενδεχομένως να μας απασχολήσει και η λεγόμενη Βραζιλιάνικη μετάλλαξη καθώς εντοπίστηκε κρούσμα της στην Ελβετία.

Η κατάσταση στα νοσοκομεία στην Αττική συνεχίζει να είναι οριακή. «Μας αποκαρδιώνει ότι για 3η εβδομάδα είναι αυξημένα τα κρούσματα, έμοιαζαν σταθεροποιημένα την προηγούμενη εβδομάδα, όμως τελικά ανεβαίνουν όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία που είναι συνεχείς» τόνισε στον ΘΕΜΑ 104,6 η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και διευθυντρια 7ης Πνευμονολογικής κλινικής Νοσοκομείο Σωτηρία και Πνευμονολόγος, Μίνα Γκάγκα.

Εξήγησε, ότι στο νοσοκομείο παρατηρείται ότι πολλοί άνθρωποι βαραίνουν και βαραίνουν απότομα. Ενώ, είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες λοιμώξεις εντοπίζονται στον εργασιακό χώρο αλλά και ενδοοικιακά. Απέδωσε στην κόπωση την αύξηση των κρουσμάτων, υπογραμμίζοντας πάντως ότι πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να φοράμε μάσκες ακόμα και με όσους εμπιστευόμαστε γιατί ενδέχεται τελικά να είναι θετικοποιημένοι στον ιό.

Μέσα σε όλα αυτά, έρχονται και ευχάριστες ειδήσεις. Έξι εμβόλια είναι αποτελεσματικά 100%, όσον αφορά την προστασία που παρέχουν από νοσηλεία ή θάνατο, εάν μετά τον εμβολιασμό κάποιος κολλήσει κορονοϊό, είτε το επικρατούν στέλεχος στην Ευρώπη είτε την παραλλαγή που κυκλοφορεί κυρίως στην Αγγλία. Αυτό αναφέρει σε ανάρτηση του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), ο οποίος παραθέτει και σχετικό πίνακα. Τα έξι εμβόλια είναι των Pfizer/BioNTech, Moderna, Οξφόρδης/AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax και το ρωσικό Sputnik.