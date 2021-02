Life

Eurovision - Κύπρος: Απειλές για το “El Diablo”

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά τις απειλές αγνώστων ότι θα κάψουν το κτήριο του ΡΙΚ.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν δημοσιεύτηκε απόσπασμα του τραγουδιού “El Diablo”, με το οποίο θα συμμετάσχει η Κύπρος στην Eurovision, κομμάτι που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων.

Μάλιστα, ομάδα χρηστών του Facebook φέρεται να διοργανώνει ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών με το εξής μήνυμα:

Αγαπητοί συμπολίτες, Η συμμετοχή της Κύπρου στο Διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι EL DIABLO είναι σκανδαλώδης για εμάς τους Χριστιανούς. Ενώστε μαζί μας τη φωνή διαμαρτυρίας.

Στο κτήριο του ΡΙΚ μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις.