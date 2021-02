Πολιτισμός

Εύρυτος: Εντυπωσιακά γκράφιτι με τους ήρωες του 1821 στην Αργυρούπολη (εικόνες)

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος ανέθεσε στον νεαρό καλλιτέχνη να κοσμήσει με προσωπογραφίες των ηρώων το κολυμβητήριο της πόλης.

Με μια εικαστική παρέμβαση και εν όψει των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης θέλησε να τιμήσει την εθνική επέτειο και ανέθεσε στον νεαρό καλλιτέχνη Εύρυτο να “ντύσει” με graffiti τους τοίχους του κολυμβητηρίου της πόλης. Ο καλλιτέχνης, σε μία μόλις εβδομάδα, έφτιαξε τις προσωπογραφίες 12 ηρώων της Επανάστασης.

Πλέον, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γρηγόριος ο Ε', η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ο Γρηγόριος Δίκαιος Παπαφλέσσας, ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο Νικηταράς, η Μαντώ Μαυρογένους, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Αθανάσιος Διάκος, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο πρώτος κυβερνήτης του νεοελληνικού κράτους, Ιωάννης Καποδίστριας, αλλά και ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, κοσμούν την Αργυρούπολη.

«Σήμερα, με τις επετειακές του εκδηλώσεις, ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης τιμά τους ήρωες του 1821. Αυτούς που μας δίδαξαν ότι για να κατακτηθεί η ελευθερία χρειάζεται αγώνας, αίμα και πίστη στον Θεό», δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος και συμπλήρωσε: «Σε κεντρικούς τοίχους της πόλης θα απεικονίσουμε τους ήρωές μας, για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να διδάσκονται οι νεότεροι. Ζήτω το 1821, ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα».

Ο καλλιτέχνης Εύρυτος, ο οποίος συνδυάζει την αγάπη του για την Ιστορία και την Τέχνη, χρησιμοποίησε πάνω από 500 φιάλες σπρέι για να ολοκληρώσει το έργο του και περισσότερες από 80 ώρες εργασίας.

«Το σημαντικότερο σε όλο αυτό για εμένα, είναι η προσέγγιση από μέρους του κόσμου και η εκδήλωση αγάπης, όχι προς το πρόσωπό μου τόσο, αλλά περισσότερο προς τους ήρωες που απεικόνισα. Πιο συγκινητικό σε όλο αυτό, ήταν τα παιδιά που με πλησίαζαν ενόσω ζωγράφιζα τους ήρωες και ενδιαφέρονταν να φωτογραφηθούν δίπλα τους», τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Εύρυτος και κατέληξε: «Αυτό ήταν ιδιαιτέρως συγκινητικό για εμένα, γιατί θα ήθελα να εμπνευστούν, όπως εμπνεύστηκα κι εγώ από την ελληνική Ιστορία, όταν ήμουν σε αυτή την ηλικία».