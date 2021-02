Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Αθήνα - Οι δράστες άφησαν όπλο μέσα σε ταξί

Θρίλερ με ένοπλους κακοποιούς, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, σταμάτησαν ταξί και απείλησαν τον οδηγό.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένοπλη συμπλοκή αγνώστων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής την πλατεία Αττικής, με τους δράστες να διαφεύγουν με ταξί αλλά να ξεχνούν το όπλο τους.

Ο οδηγός του ταξί που θα μπορούσε να ρίξει φως στην υπόθεση, μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στον Ερυθρό Σταυρό και μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής δεν ήταν σε θέση να μιλήσει.

Σύμφωνα με όσες πληροφορίες έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν οι αστυνομικοί, στην πλατεία Αττικής, λίγο πριν από τις 20.30, έγινε επεισόδιο με πυροβολισμούς, και από το σημείο αυτό δύο ένοπλοι σταμάτησαν το ταξί και ανάγκασαν τον οδηγό να τους μεταφέρει στον Σταθμό Λαρίσης, απ’ όπου διέφυγαν με άγνωστο τρόπο. Φεύγοντας, όμως, τους έπεσε μέσα στο όχημα ένα πιστόλι, το οποίο εξετάζεται από την Αστυνομία.

Την ίδια ώρα, ένα άτομο με τραύμα στο πόδι από πυροβόλο όπλο, οδηγήθηκε από την περιοχή στο αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα και εξετάζεται αν σχετίζεται με την υπόθεση.