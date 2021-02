Αθλητικά

Άλμπα Βερολίνου - Παναθηναϊκός: Ξέμειναν από δυνάμεις οι “πράσινοι” στο φινάλε

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στο Βερολίνο και πλέον ο στόχος της 8άδας στην Euroleague… εξαφανίζεται.

Το αμυντικό και επιθετικό “μπλακ άουτ” του Παναθηναϊκού στην τέταρτη περίοδο, έδωσε τέλος στο σερί των δύο νικών του “τριφυλλιού”, “βυθίζοντάς” το ακόμη περισσότερο στην κατάταξη της Euroleague (9-15, 15η θέση).

Οι “πράσινοι” ηττήθηκαν 74-65 από την Άλμπα στο Βερολίνο για την 26η αγωνιστική με τον στόχο της οκτάδας να... εξαφανίζεται. Στον αντίποδα, οι Γερμανοί συμπλήρωσαν τις εννέα νίκες και “έπιασαν” στην κατάταξη το “τριφύλλι”.

Η σωστή αμυντική προσέγγιση του Παναθηναϊκού στα 30 πρώτα λεπτά του αγώνα, έκανε τους “πράσινους” να ονειρεύονται το “διπλό”, αλλά η αγωνιστική... καθίζηση τους στον φινάλε τους “προσγείωσε” απότομα... Το “τριφύλλι” είδε τον Τίμαν να βρίσκει... αφύλακτος ρυθμό από τα 6,75 μ. και με τέσσερα “κολλητά” τρίποντα να χαρίζει στην Άλμπα όχι μόνο το προβάδισμα στο κρισιμότερο σημείο του αγώνα, αλλά και την ψυχολογία για να φτάσει ανενόχλητη μέχρι τη νίκη, καθώς το “τριφύλλι” έμεινε από δυνάμεις και λύσεις (αγωνίστηκε χωρίς του Νέντοβιτς, Κασελάκη).

MVP των νικητών ο Γιοχάνες Τίμαν με ρεκόρ καριέρας σε πόντους στη Euroleague (16 πόντοι με 4/5 τρίποντα), ενώ ο Άαρον Γουάιτ ήταν ο μοναδικός... διψήφιος από τους “πράσινους” με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 11-17, 28-34, 50-53, 74-65

Άλμπα Βερολίνου (Ρενέσες): Λο 11, Σίβα 6, Γκιφάι 5, Ντέλοου, Έρικσον 12, Μάτισεκ, Σνάιντερ 4, Φοντέκιο 8, Τίμαν 16, Σίκμα 6, Λάμερς 6.

Παναθηναϊκός (Κάτας): Μακ 7, Παπαγιάννης 8, Μποχωρίδης, Όγκαστ 2, Παπαπέτρου 7, Δίπλαρος 3, Καλαϊτζάκης 2, Γουάιτ 14, Μήτογλου 9 , Μπέντιλ 6, Σαντ-Ρος 7.