Κοινωνία

Χρήστος Παππάς: έρευνες και εκτός συνόρων για τον εντοπισμό του

Πού απλώνεται το δίκτυο πληροφοριών της ΕΛ.ΑΣ. Το στοιχείο που σήμανε συναγερμό στις Αρχές.

Όλα τα δίκτυα πληροφοριών που είχαν στη διάθεσή τους ενεργοποίησαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. για να συλλάβουν το «νούμερο δύο» της Χρυσής Αυγής, τον Χρήστο Παππά, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί.

Σύμφωνα με τη Real News, οι αστυνομικοί έψαξαν ακόμη και σε δύο μοναστήρια στο Άγιον Όρος, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα.

Προέκυψαν πληροφορίες ότι έφυγε από την Ελλάδα και μέσω της Βόρειας Μακεδονίας πήγε σε μοναστήρι στη Σερβία όπου δεν αποκλείεται να ζει ως μοναχός.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, οι αστυνομικοί επεκτείνουν το δίκτυο πληροφοριών και σε άλλες χώρες όπως τη Νότια Αφρική, το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Αργεντινή.