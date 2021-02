Οικονομία

Lockdown - Βεβαίωση μετακίνησης: Τι ισχύει από Δευτέρα

Αλλάζουν τα έντυπα των βεβαιώσεων μετακίνησης. Πως χορηγούνται και σε ποιους.

Από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021, οι εργοδότες υποχρεούνται να έχουν εφοδιάσει τους εργαζομένους τους με νέες βεβαιώσεις μετακίνησης για την εκτέλεση της εργασίας τους, οι οποίες μπορούν να έχουν διάρκεια ισχύος κατά ανώτατο όριο έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021. Από την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγήσουν εκ νέου βεβαιώσεις μετακίνησης, οι οποίες δύνανται να έχουν ισχύ έως 14 ημέρες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να εκδίδονται από τις 25/2/2021. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, χορηγούνται αφενός μεν ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αφετέρου δε από τον ιστότοπο forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης-αίτησης του εργοδότη, η οποία χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση-εργοδότη.

Υπενθυμίζεται ότι δεν χορηγείται βεβαίωση μετακίνησης σε όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε:

α) καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας,

β) τηλεργασία και

γ) νόμιμη άδεια

και οι οποίοι μπορούν να μετακινούνται μόνο μέσω της χρήσης των 6 ειδικών κατηγοριών, που επιτρέπουν την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών με αποστολή SMS στο 13033.

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.

Με έντυπο, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» ή από τον ιστότοπο forma.gov.gr, μπορούν επίσης να μετακινούνται οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εργοδότη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες. Οφείλουν να φέρουν μαζί με εκτύπωση από το Πληροφοριακό Σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση.

Ειδικώς, οι επιστήμονες-αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.

Τέλος, με νέο έντυπο, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», μπορούν επίσης να μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν.