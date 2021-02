Πολιτική

ΚΚΕ για Κουφοντίνα: η Κυβέρνηση κάνει επίδειξη πυγμής

Μαίνεται η αντιπαράθεση μεταξύ Μαξίμου – αντιπολίτευσης γύρω από τα αιτήματα του καταδικασμένου σε 11 φορές ισόβια εκτελεστή της «17Ν»

Επίθεση στην Κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί για επίδειξη πυγμής και για αναζήτηση άλλοθι καταστολής, εξαπολύει το ΚΚΕ, αναφορικά με την εξέλιξη της υγείας του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Αλέξης Τσίπρας επίσης ζήτησε από την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει την στάση της, σχετικά με τα αιτήματα του καταδικασμένου σε 11 φορές ισόβια για ισάριθμες δολοφονίες, αρχιεκτελεστή της «17Ν», με το Μαξίμου να απαντά στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπορούν να υπάρξουν ιδιαίτερες μεταχειρίσεις για κάποιους κρατούμενους.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Οι πράξεις του Κουφοντίνα έχουν κριθεί πολιτικά, ηθικά και νομικά με την καταδίκη του. Σήμερα όμως δεν κρίνεται αυτό, αλλά το δικαίωμα ενός κρατούμενου στη δίκαιη κι αξιοπρεπή μεταχείριση, το οποίο θυσιάζεται στο βωμό των επιλογών της κυβέρνησης που κάνει επίδειξη κρατικής πυγμής κι αναζητά άλλοθι καταστολής με τελικό αποδέκτη το λαό.

Δεν πρόκειται να επικαλεστούμε το «κράτος δικαίου», γιατί ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται στο πλαίσιο της δικτατορίας του κεφαλαίου. Μόνη απάντηση απέναντι στο αντιδραστικό νομοθετικό οπλοστάσιο, τους τρομονόμους και την καταστολή των κυβερνήσεων και της ΕΕ, είναι η οργανωμένη εργατική-λαϊκή πάλη».