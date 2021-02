Κοινωνία

Ληστής έκρυβε τα κλοπιμαία σε ξενοδοχείο (εικόνες)

Έναν σωρό από αντικείμενα κάθε είδους, από κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα μέχρι ρούχα, βρήκαν οι αστυνομικοί, μαζί με όπλα και ναρκωτικά.

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, 36χρονος αλλοδαπός για κλοπές και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών, που περιήλθαν στη Υποδιεύθυνση Περιπολιών, αναφορικά με αλλοδαπό που διακινεί ναρκωτικές ουσίες και προβαίνει σε κλοπές, αποθηκεύοντας τα κλοπιμαία σε δωμάτιο ξενοδοχείου, εντοπίστηκε ο 36χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου, που χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο για την εγκληματική του δραστηριότητα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

7.9 γραμμ. ηρωίνης,

0,7 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

3 φιαλίδια με μεθαδόνη

2 ζυγαριές ακριβείας,

αεροβόλο πιστόλι,

3 πιστόλια ρέπλικα,

6 πολεμικά μαχαίρια,

191 φυσίγγια

κλείστρο πυροβόλου όπλου,

4 φορητούς υπολογιστές,

3 βιντεοκάμερες,

2 φωτογραφικές μηχανές

29 κινητά τηλέφωνα,

8 τραπεζικές κάρτες,

Πλήθος κλοπιμαίων (κοσμήματα, ρουχισμός, ρολόγια, κλειδιά, γυαλιά, πορτοφόλια, τσάντες κ.α.)

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις κλοπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.