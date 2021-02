Αθλητικά

Όλα μηδέν στο Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλληλοεξουδετερώθηκαν οι δύο ομάδες, στο «Αθανάσιος Διάκος».

Δύο από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του πρωταθλήματος βρέθηκαν αντίπαλοι στο «Αθανάσιος Διάκος».

Η οικοδέσποινα Λαμία ήθελε να ρίξει ένα ακόμα «τρίποντο» στο σακούλι και να ξεφύγει ακόμα περισσότερο από τις τελευταίες επικίνδυνες θέσεις της βαθμολογίας. Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΣ Γιάννινα έχοντας το μυαλό του (και) στον κρίσιμο επαναληπτικό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, είχε ως στόχο να προσθέσει έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των φετινών επιτυχημένων εμφανίσεων – αποτελεσμάτων του.

Στο α΄ημίχρονο το παιχνίδι πολλή τακτική, πολλά μαρκαρίσματα στο χώρο του κέντρου και ελάχιστους κενούς χώρους.

Η πρώτη καλή στιγμή της Λαμίας καταγράφηκε στο 3΄, όταν μετά από επικίνδυνη σέντρα του Σκόνδρα δεν βρέθηκε κανείς συμπαίκτης του στην πορεία της μπάλας με την άμυνα του ΠΑΣ να διώχνει σε κόρνερ.

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν για πρώτη φορά αισθητή την παρουσία τους στα αντίπαλα καρέ στο 26΄, με τον τερματοφύλακα Επασί να απομακρύνει σωτήρια κοντινή κεφαλιά του Κάργα.

Στο ίδιο τέμπο κυλούσε το παιχνίδι και στο β΄ημίχρονο.

Τα σκληρά μαρκαρίσματα και τα πολλά τρεξίματα είχαν τον…πρώτο λόγο στο παιχνίδι.

Η Λαμία άρχισε να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο μετά το 60΄κι έχασε σπουδαία ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με τον Αραμπούλι στο 66΄.

Ο Γεωργιανός επιθετικός ξεμαρκάριστος και εξ επαφής δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Λοντίγκιν, με τον τερματοφύλακα του ΠΑΣ να κάνει τρομερή επέμβαση και να κρατάει το μηδέν.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους χωρίς όμως να πατούν με ευκολία την αντίπαλη περιοχή και να δημιουργούν φάσεις, την ώρα που οι Ηπειρώτες είχαν περιοριστεί σε έναν παθητικό ρόλο κι ήταν εντελώς ακίνδυνοι επιθετικά.

Μεγάλη φάση μετά την ευκαιρία του Αραμπούλι (66΄) ήταν μια γρήγορη έξοδος του Επασί έξω από την περιοχή του που έκοψε την τελευταία στιγμή τον Μιλιντσεάνου στο 92΄.

Οι συνθέσεις

ΛAMIA (Μιχάλης Γρηγορίου): Επασί, Σκόνδρας, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Μαρτίνεθ, Μπεχαράνο, Τζανδάρης, Ντέλετιτς (89΄Πίτι), Καραμάνος, Ρόμανιτς (57΄Μπα) (73΄Γκαζαριάν), Αραμπούλι.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Κάργας, Εραμούσπε, Πίρσμαν, Καρτάλης, Κάστρο (77΄Λιάσος), Ντομίνγκεθ, Ελευθεριάδης (73΄Μπρένερ), Κρίζμαν (73΄Μιλιντσεάνου), Παμλίδης (90΄Παντελάκης).