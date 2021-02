Αθλητικά

Έμεινε “ζωντανή” η ΑΕΛ

Πολύτιμη νίκη στη μάχη της παραμονής για τους Λαρισινούς κόντρα στον Παναιτωλικό.

Η ΑΕΛ πήρε ένα τρίποντο-ανάσα και παρέμεινε ζωντανή στη μάχη της παραμονής. Χάρη στο όμορφο γκολ του Πινακά στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης επικράτησε 1-0 του Παναιτωλικού. Οι βυσσινί πανηγύρισαν έτσι την πρώτη τους εντός έδρας νίκη τη φετινή σεζόν.

Έτσι, η μάχη στην "ουρά" παίρνει φωτιά ενόψει των playouts της Super League Interwetten. Η ΑΕΛ με αγωνιστική λιγότερη έφτασε τους 13 πόντους και είναι στο -4 από τον προτελευταίο Παναιτωλικό. Ακολουθούν στην 11η και την 12η θέση Λαμία και ΟΦΗ αντίστοιχα με 19 βαθμούς.

Η ΑΕΛ από την αρχή του παιχνιδιού έδειξε ότι θέλει να πάρει τα ηνία της αναμέτρησης. Είχε την κατοχή και επιχειρούσε να γίνει απειλητική μπροστά από την εστία του Μελίσσα. Ωστόσο, το καθαρό μυαλό έλειπε, με τους βυσσινί να είναι νευρικοί.

Ο Παναιτωλικός βρισκόταν σε θέση άμυνας και προσπαθούσε να χτυπήσει στην κόντρα. Όσο κυλούσαν τα λεπτά, τόσο η ΑΕΛ έπαιρνε παραπάνω μέτρα στο γήπεδο. Πάντως, η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους φιλοξενούμενους με τον Ταχάρ να απειλεί με το τακουνάκι, αλλά τον Νάγκι να μπλοκάρει.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν μπροστά σκορ στο 37ο λεπτό. Ο Μπεν Χατίρα τροφοδότησε με το κεφάλι τον Ακούνια , ο οποίος έστρωσε την μπάλα στον Πινακά, που με ωραίο σουτ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 1-0. Εκ τότε ο Παναιτωλικός επιχείρησε να πάρει κάποια μέτρα στο γήπεδο, δίχως αποτέλεσμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναιτωλικός μπήκε με περισσότερη διάθεση να γίνει απειλητικός. Είχε την κατοχή, ήταν πιο κινητικός, όμως έκανε αρκετά λάθη ειδικά στη μεσαία γραμμή. Ως εκ τούτου με δυσκολία έφτανε στην περιοχή του Νάγκι.

Στο 58' οι γηπεδούχοι είχαν καλή στιγμή στην κόντρα. Μετά από λάθος του Παναιτωλικού, η ΑΕΛ έτρεξε στην αντεπίθεση, ο Νικολιάς έψαξε από τα δεξιά τον Ακούνια μέσα στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Παναιτωλικός απείλησε στο 71ο λεπτό με ένα άστοχο μακρινό σουτ του Καρέλη.

Όσο κυλούσαν τα λεπτά, ο Παναιτωλικός κρατούσε περισσότερο την κατοχή της μπάλας. Όμως, η ομάδα του Δέλλα συνέχιζε να μην μπορεί να πατήσει στην περιοχή της ΑΕΛ. Οι Αγρινιώτες κέρδιζαν στημένες μπάλες, αλλά ούτε με αυτόν τον τρόπο γίνονταν επικίνδυνοι.

Οι βυσσινί αμύνονταν σωστά και διαχειρίζονταν το προβάδισμά τους, παρά το γεγονός ότι δεν κρατούσαν μπάλα. Έτσι, στο φινάλε πήραν ένα πολύτιμο τρίποντο στη μάχη για την παραμονή.