Παράξενα

Ιερέας έκρυβε το όπλο… κάτω από το ράσο

Ο ιερέας οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ ακολούθησε και έρευνα στο σπίτι του.

Στο αυτόφωρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ένας ιερέας στην κατοχή του οποίου οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα όπλο.

Ο ιερέας κινούνταν με το όχημα του όταν αστυνομικοί τον σταμάτησαν για τυπικό έλεγχο.

Οι αστυνομικοί του ΤΑΕ Μεσαράς σε σωματικό έλεγχο που του έγινε εντόπισαν και κατάσχεσαν ένα όπλο ενώ ακολούθησε και έρευνα στο σπίτι του χωρίς ωστόσο να βρεθεί κάτι.

