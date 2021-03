Life

Χρυσές Σφαίρες: οι νικητές της μικρής και της μεγάλης οθόνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναικεία πρωτιά, η μετά θάνατον βράβευση και τελετή εξ αποστάσεως για τον «προάγγελο» των Όσκαρ.

Εξ αποστάσεως έγινε η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ο Borat, το Nomadland και οι σειρές του Netflix κέρδισαν τις εντυπώσεις και τα βραβεία.

Το Nomadland, ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, κέρδισε το βραβείο καλύτερης δραματικής ταινίας, ενώ η σκηνοθέτης του, Chloe Zhao, είναι η πρώτη γυναίκα μετά την Μπάρπαρα Στρέιζαν που το 1983 πήρε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, που πιάνει τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης σκηνοθεσίας στα «χέρια» της.

Ειδικό βραβείο για την προσφορά της στον κινηματογράφο, το Cecil B. DeMille πήρε η Τζέιν Φόντα.

Ο Σάσα Μπαρόν Κοέν, Borat κατά…κόσμον, πήρε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού σε κωμωδία ή μιουζικαλ, ενώ το σίκουελ της ταινίας του 2006 κατέκτησε το βραβείο καλύτερης κωμωδίας.

Ιδιαίτερο ήταν το βραβείο που δόθηκε μετά θάνατον στον Τσάντγουικ Μπόσμαν, για την ερμηνεία του στο «Ma Rainey’s Black Bottom», για ταινία του Netflix.

Η Andra Day κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε δραματική ταινία, το «The United States vs. Billie Holiday», ενώ η Ρόζαμουντ Πάικ της καλύτερης ηθοποιού σε κωμωδία ή μιούζικαλ, το «I Care A Lot» στο Netflix.

Τη Χρυσή Σφαίρα για τον β ανδρικό ρόλο σε δραματική ταινία πήγε στον Daniel Kaluuya για την ερμηνεία του ως Fred Hampton ηγέτη των Μαύρων Πανθήρων ο οποίος δολοφονήθηκε το 1969 σε ηλικία 21 ετών, στο «Judas and the Black Messiah».

Το βραβείο για Β’ γυναίκειο ρόλο σε δραματική ταινία κατέκτησε η Τζόντι Φόστερ για το «The Mauritanian».

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων ήταν το Soul και καλύτερη ξενόγλωσση το Minari.

Βασιλικά τα βραβεία στις σειρές

Το «The Crown» και το «Queen’s Gambit», τα δύο φαβορί είναι που επικράτησαν στα βραβεία των σειρών.

Το πρώτο κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για καλύτερη δραματική σειρά, ενώ οι ηθοποιοί που ενσαρκώνουν τον Κάρολο και την Νταϊάνα κέρδισαν τις Χρυσές Σφαίρες για την ερμηνεία τους.

Τη Χρυσή Σφαίρα Β Γυναικείας Ερμηνείας κατέκτησε η Τζίλιαν Άντερσον, για το ρόλο της ως Μάργκαρετ Θάτσερ στο «The Crown». Καλύτερης ανδρικής ερμηνείας σε β’ ρόλο κέρδισε ο John Boyega για το «Small Axe».

Το «Queen’s Gambit» κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης μίνι σειράς, με την πρωταγωνίστριά της Anya Taylor-Joy να βραβεύεται για το ρόλο της, ενώ το αντίστοιχο ανδρικό βραβείο κέρδισε ο Μαρκ Ράφαλο για το «I Know This Much Is True».

Καλύτερη σειρά στην κατηγορία κωμωδία ή μιούζικαλ ήταν το «Schitt’s Creek», με την πρωταγωνίστριά του Catherine O’Hara να βραβεύεται επίσης. Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ανδρικής ερμηνείας σε κωμωδία ή μιούζικαλ κέρδισε ο Jason Sudeikis για το «Ted Lasso».