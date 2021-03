Life

“Το Καφέ της Χαράς” αλλάζει ημέρα προβολής (εικόνες)

Πάρτε μια γεύση από το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1

Το ραντεβού μας με το Κολοκοτρωνίτσι και τους τρομερούς κατοίκους του αλλάζει μέρα.

Από την Τετάρτη 3 Μαρτίου, και κάθε Τετάρτη στις 21:00, η ευρηματική πένα του Χάρη Ρώμα και της Άννας Χατζησοφιά θα συνεχίσει να μετατρέπει, με τον πιο ευφάνταστο και χιουμοριστικό τρόπο, την καθημερινότητα των ανθρώπων ενός χωριού σε μαγικές ιστορίες!

Τι θα δούμε την Τετάρτη, 3 Μαρτίου, στιε 21:00, στον ΑΝΤ1...

Η ιδέα της Χαράς να ποζάρουν οι γυναίκες του Κολοκοτρωνιτσίου γυμνές και να τυπώσουν ημερολόγιο, προς ενίσχυση του Φατσέα, φέρνει για άλλη μια φορά τον Περίανδρο σε αμυντική θέση. Ο Περίανδρος ξεσηκώνει όλους τους άντρες του χωριού, αλλά οι γυναίκες είναι αποφασισμένες! Εκτός από το σοκ που θα προκληθεί στο χωριό από τα Κορίτσια Ημερολογίου, ένα καινούργιο σκάνδαλο θα συνταράξει τη μικρή κοινωνία. Ο Δημήτριος επιστρέφει διαφορετικός και διεκδικεί την γυναίκα που του άλλαξε τη ζωή.

