Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Εντός της εβδομάδας θα ξεπεράσουμε το 1 εκατ. εμβολιασμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στάδια της Επιχείρησης "Ελευθερία". Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Υγείας για την διαφάνεια στους εμβολιασμούς.

Σήμερα, μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 30.000 εμβολιασμοί και πιθανόν να φτάσουν και τους 34.000 μέχρι το τέλος της ημέρας.

Οι εμβολιασμοί έχουν ξεπεράσει στο σύνολο, από την πρώτη στιγμή, τις 915.000 και εντός της εβδομάδας θα ξεπεραστεί το 1 εκατ., ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19.

Αναφέρθηκε στα στάδια της επιχείρησης "Ελευθερία", αλλά και στην φαρμοκοεπαγρύπνηση, λέγοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν συμπληρωθεί 1.216 κίτρινες κάρτες και ελάχιστα ήταν τα περιστατικά που αφορούσαν τα εμβόλια. Συγκεκριμένα μόνο 6 περιπτώσεις αλλεργικής αντίδρασης.

Μίλησε επίσης και για την διαφάνεια στους εμβολιασμούς, τονίζοντας ότι όλες οι περιπτώσεις παραβάσεων εξετάζονται.