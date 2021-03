Κοινωνία

ΟΠΕΚΑ: Διευκρινίσεις για τα σχολικά γεύματα

Διευκρινίσεις του ΟΠΕΚΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «σχολικά γεύματα».

Σε κάθε ενέργεια για τη συνέχιση της διανομής των σχολικών γευμάτων στους μαθητές έχει προβεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), που είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή του προγράμματος σχολικών γευμάτων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, εν μέσω των πολύ δύσκολων συνθηκών, που διαμορφώθηκαν, εξαιτίας της πανδημίας, ο ΟΠΕΚΑ παρέτεινε την ισχύ των περσινών συμβάσεων, ώστε, μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή των σχολικών γευμάτων σε όλη την επικράτεια, ενώ προχώρησε έγκαιρα στη διενέργεια της νέας προκήρυξης ήδη από τις 4 Αυγούστου 2020.

«Παρότι τα απαραίτητα έγγραφα για τη συνέχιση εκτέλεσης της σύμβασης έχουν κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο από τις 15.01.2021, λόγω ενστάσεων και άλλων προβλεπόμενων ένδικων μέσων από την πλευρά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη έκδοση γνώμης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η υλοποίηση του προγράμματος αποκλειστικά και μόνο για την εβδομάδα 01.03.2021- 05.03.21.

Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι, από την επόμενη εβδομάδα και μετά την αναμενόμενη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τα οριζόμενα στο νόμο 4412/2016 και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, θα υπογραφούν οι συμβάσεις σχολικών γευμάτων με τους παρόχους, ώστε ακολούθως να συνεχιστεί η εκτέλεσή τους» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός σημειώνει ότι λαμβάνει κάθε αναγκαίο και νόμιμο μέτρο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ατέλειες, παραλείψεις και αστοχίες του προγράμματος, όπως υλοποιήθηκε σε προηγούμενες σχολικές περιόδους, ώστε το πρόγραμμα να μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν και τα σχολικά γεύματα να μπορέσουν να διανεμηθούν την πρώτη μέρα έναρξης των σχολικών μαθημάτων το επόμενο σχολικό έτος.

Τέλος, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι, «τον Σεπτέμβριο του 2020, κατά την έναρξη του προγράμματος των σχολικών γευμάτων, αυτά δόθηκαν για πρώτη φορά αμέσως με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς κι όχι με καθυστέρηση που έφτανε έως και τους έξι μήνες τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου οι μαθητές να μην στερηθούν τα γεύματα ούτε μία μέρα».