Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: γιατί το lockdown δεν απέδωσε τα αναμενόμενα (βίντεο)

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας εξήγησε γιατί είναι κάθετα αντίθετος με τη χρήση του νέου sms στο 13032 για αγορές και πρότεινε ένα νέο έξυπνο μείγμα μέτρων.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στο δείκτη θετικότητας που ανέβηκε το Σαββατοκύριακο πάνω από το 6% και τόνισε ότι πάντα τα Σαββατοκύριακα ο δείκτης θετικότητας είναι υψηλότερος, καθώς τεστ κάνουν κυρίως αυτοί που έχουν σοβαρά συμπτώματα.

Υπογράμμισε επίσης ότι ναι μεν η κατάσταση είναι ανησυχητική, αλλά είναι καλύτερη από αυτήν που βρισκόμαστε τον Νοέμβριο κι αυτό το δείχνει και ο αριθμός των διασωληνωμένων που τότε είχε ξεπεράσει τους 600, ενώ τώρα είναι περίπου 400. «Το πρόβλημα είναι εντονότερο στην Αττική, αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα είμαστε καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο κ. Βασιλακόπουλος εξήγησε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους το Lockdown δεν αποδίδει όσο περιμέναμε. Όπως είπε ο κόσμος δικαιολογημένα έχει κουραστεί και βρίσκει τεχνάσματα για να αποφύγει τα μέτρα. Για το λόγο αυτό είπε θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα νέο μείγμα μέτρων, που θα εκτονώσει την κούραση των πολιτών.

Τάχθηκε κατά της εφαρμογής του sms στο 13032 για αγορές, προβλέποντας ότι θα δημιουργήσει μεγάλο συνωστισμό και πρότεινε τα λιανεμπόριο να ανοίξει με τη μέθοδο click in shop.

Επίσης είπε ότι είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες για τις μάσκες καθώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα και υπογράμμισε ότι η μόνη λύση είναι ο εμβολιασμός και όλα τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα.

Ζήτησε τέλος ακόμη λίγη υπομονή και προέβλεψε ότι με την πρόοδο των εμβολιασμών το καλοκαίρι θα είμαστε κοντά στην επιστροφή στην κανονικότητα.