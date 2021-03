Κοινωνία

Συνάντηση Κεραμέως - εκπαιδευτικών για τον κορονοϊό και την αξιολόγηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τα Διοικητικά Συμβούλια της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ συναντήθηκε η Υπουργός Παιδείας.

Με τα Διοικητικά Συμβούλια της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) και της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) συναντήθηκε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, η αρμόδια Υφυπουργός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κα Ζέττα Μακρή, και η Γενική Γραμματέας, κα Σίσσυ Γκίκα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας «κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επισκόπηση της λειτουργίας των σχολείων εν μέσω πανδημίας, καθώς και πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί για την περαιτέρω θωράκιση της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως η δημιουργία ειδικής πλατφόρμας για δωρεάν και συνεχείς ελέγχους για COVID-19 σε 386 σημεία στη χώρα, η σταδιακή ένταξη των εκπαιδευτικών στις τάξεις εμβολιασμού με πρώτους τους υπηρετούντες σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, οι αυξημένοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε σχολεία (με ποσοστό θετικότητας το μήνα Φεβρουάριο 0,49%). Επισημάνθηκε η προσπάθεια εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για την ταχύτερη δυνατή επαναλειτουργία δια ζώσης και των υπολοίπων σχολείων που βρίσκονται σε αναστολή.

Παρουσιάστηκαν, επίσης, εκ μέρους της ηγεσίας του Υπουργείου, ενέργειες που έχουν ήδη υλοποιηθεί προς όφελος των εκπαιδευτικών, όπως οι πρώτοι μόνιμοι διορισμοί μέσω ΑΣΕΠ στην ιστορία της χώρας στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (4.500 μόνιμοι διορισμοί) και οι πρώτοι μόνιμοι διορισμοί στη γενική εκπαίδευση μετά από πάνω από 10 χρόνια (10.500 μόνιμοι διορισμοί), οι φετινές προσλήψεις και διορισμοί που ξεπέρασαν τις 50.000 – περισσότεροι από κάθε προηγούμενη χρονιά, οι προσλήψεις αναπληρωτών νωρίτερα από όλα τα προηγούμενα χρόνια, η ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας και οι επιπλέον ενέργειες προς περαιτέρω ψηφιοποίηση της διαδικασίας πάντοτε προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, οι σημαντικά αυξημένες προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών (2395 σε σχέση με 1658 το 2018-2019) για στήριξη ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας, η πρόταση ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων στο Ταμείο Ανάκαμψης για τη στήριξη της παιδείας, οι δράσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου συζήτησε με τις αντιπροσωπείες της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ και ως προς την εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μονάδων, όπως αυτή προβλέπεται στον ψηφισθέντα νόμο 4692/2020 για την Αναβάθμιση του Σχολείου. Η Υπουργός επανέλαβε τη βούληση για διάλογο, παρά την επιθετική στάση που επέλεξαν τα συνδικαλιστικά σωματεία μέσω της αποστολής εξωδίκων, αλλά και για την εφαρμογή του νόμου που προβλέπει την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, την οποία χαρακτήρισε «αυτονόητο εργαλείο για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, προς όφελος των παιδιών μας, όπως συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Παράλληλα, η κα Κεραμέως υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, ότι η ίδια η ΟΛΜΕ, με ψήφισμά της του 1997, έχει ταχθεί υπέρ της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα ως «μία συλλογική και προσωπική προσπάθεια για να απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις του κλάδου μας» και στηλιτεύοντας ήδη από τότε συγκεκριμένα στάδια της διαδικασίας, όπως ο προγραμματισμός του σχολικού έργου από τον Σύλλογο Διδασκόντων, διορθωτικές κινήσεις και απολογισμός εν συνεχεία.

Η κα Κεραμέως κάλεσε τους συνδικαλιστικούς φορείς να αναγνωρίσουν εκ νέου τα οφέλη, στηρίζοντας έμπρακτα τη διαδικασία της αξιολόγησης σχολικής μονάδας που στοχεύει στην ουσιαστική αναβάθμιση του σχολείου, του έργου, αλλά και του ρόλου των εκπαιδευτικών μας. Η Υπουργός δήλωσε: «Σκοπός των μεταρρυθμίσεών μας είναι η συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και της καθημερινότητας όλων των μελών της εκπαιδευτικής μας κοινότητας. Με στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, δρομολογούμε μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τους εκπαιδευτικούς μας και την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως μόνιμοι διορισμοί, που διευκολύνουν τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών, όπως οι έγκαιρες προσλήψεις, η ψηφιοποίηση της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας, που βελτιώνουν το εκπαιδευτικό έργο προς όφελος όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως η αξιολόγηση σχολικής μονάδας, και συγκεκριμένα την παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία, τη διοικητική λειτουργία και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας ως κοινότητας μάθησης, που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.»»