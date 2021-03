Οικονομία

Μητσοτάκης: η Ελλάδα αλλάζει και προσφέρει ευκαιρίες

Στο πλαίσιο του συνεδρίου «Innovative Greeks» χαρακτήρισε την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και κάλεσε Έλληνες και ξένους να επενδύσουν στη χώρα μας.

"Δεν εστιάζουμε σε μικρή αλλαγή, αλλά φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τον παραγωγικό ιστό και την οικονομία της χώρας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα ριζικά εάν συνεχίσουμε να κάνουμε τα πράγματα όπως στο παρελθόν" τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απόψε, κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Δ.Παπαλεξόπουλο, στο πλαίσιο του διαδικτυακού συνεδρίου «Innovative Greeks».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι κατά την πανδημία υπήρξε η ευκαιρία "να αλλάξουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε" επισήμανε ότι υπάρχουν πολλές αλλαγές, και εκτίμησε ότι "μπορούμε να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα". Αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα "με άνευ προηγουμένου τρόπο" και έφερε παράδειγμα το πρόγραμμα εμβολιασμού, όπου "μπορεί κανείς να κλείσει με μήνυμα το ραντεβού για τον εμβολιασμό".

Ο πρωθυπουργός στην αρχή της παρέμβασής του τόνισε επίσης ότι δεν είναι μικρή η αλλαγή αυτή του ψηφιακού μετασχηματισμού, της τάξης του 10% αλλά δεκαπλάσια, και πρόσθεσε ότι το θέμα είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. "Πιστεύω στην εμπιστοσύνη στο κοινωνικό κεφάλαιο, αυτό αλλάζει μια χώρα" είπε ο πρωθυπουργός.

H οικονομία θα δημιουργήσει δουλειές που θα καλύψουν τις φιλοδοξίες όσων έφυγαν

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους Έλληνες επιστήμονες που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια να επιστρέψουν επισημαίνοντας ότι δίδονται ήδη φορολογικά κίνητρα, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα αλλάζει και προσφέρει ευκαιρίες σε όσους έφυγαν. Επίσης αναφερόμενος στην ανάγκη επιστροφής των επιστημόνων που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια, ο κ.Μητσοτάκης είπε ότι πράγματι πολλοί ταλαντούχοι νέοι αναγκάστηκαν να φύγουν τα τελευταία χρόνια επειδή δεν υπήρχαν θέσεις εργασίας και τόνισε ότι η οικονομία θα δημιουργήσει δουλειές που θα καλύψουν τις φιλοδοξίες αυτών των ανθρώπων.

"Αν κάποιος πέρασε χρόνια στο εξωτερικό και θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα δεν θα έχει μόνο υψηλό επίπεδο εργασίας, αλλά και επίπεδο ποιότητας ζωής. Είμαστε στην αφετηρία ενός νέου κύκλου, είναι σημείο καμπής αυτό, και ενθαρρύνω τους Έλληνες του εξωτερικού να είναι μέρος αυτού του κεφαλαίου της ιστορίας. Τους χρειαζόμαστε θέλουμε τις δεξιότητές τους, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Έχουμε τεράστια δεξαμενή ταλέντων. Μας παρέχουν ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα, και θέλουμε να διευκολύνουμε την επιστροφή τους με φορολογικά κίνητρα" είπε ο πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε στα φορολογικά κίνητρα σε αυτούς που είχαν διαμείνει στο εξωτερικό και ήταν κάτοικοι εξωτερικού, λέγοντας ότι "έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τη φορολογία σε αυτούς που έχουν υψηλές αμοιβές καταργώντας την εισφορά αλληλεγγύης, και θέλουμε να έχουμε ένα πιο ελκυστικό καθεστώς για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Εάν το εισόδημά του είναι μικρότερο στην Ελλάδα απ' ότι σε άλλη χώρα θα το ξανασκεφτεί κάποιος να επιστρέψει.

Πρόσκληση σε Έλληνες και ξένους να επενδύσουν στην Ελλάδα

"Είμαστε ελκυστικοί όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για όσους θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν εδώ είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Δ.Παπαλεξόπουλο, στο πλαίσιο του διαδικτυακού συνεδρίου «Innovative Greeks».

Εκτίμησε ότι "δεν θα γυρίσουν όλοι οι Έλληνες που έφυγαν" αλλά τόνισε ότι "θέλουμε να συμμετέχουν στο τι συμβαίνει στην Ελλάδα, και γι αυτό δώσαμε δικαίωμα ψήφου από τον τόπο κατοικίας τους τηρώντας τις δεσμεύσεις μας και έτσι εξασφαλίζουμε τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στα κοινά".

Ο πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει "να δημιουργήσουμε δίκτυα που αξιοποιούν την εμπειρία και την τεχνογνωσία των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό" και ανέφερε ως παράδειγμα το χώρο της Υγείας όπου, όπως είπε, "έχουμε πολλούς ταλαντούχους Έλληνες στις ΗΠΑ στο χώρο της Υγείας, ή άλλους που ηγούνται μεγάλων εταιρειών στο χώρο της Υγείας όπως στα εμβόλια. Δημιούργησα ένα δίκτυο και αυτοί τώρα είναι σύμβουλοί μας στον κλάδο της Υγείας για το πως να βελτιώσουμε την παροχή περίθαλψης και πως μπορούμε να επωφεληθούμε από τις αλλαγές που συμβαίνουν στην Υγεία συγχωνεύοντας την τεχνολογία στον κλάδο αυτό".

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι δεν χρειάζεται κατ΄ανάγκη να επιστρέψει κάποιος στην Ελλάδα για να δώσει προστιθέμενη αξία στη χώρα, αλλά "αρκεί να βοηθήσουν με τις γνώσεις τους ή τα κεφάλαιά τους". Απηύθυνε πρόσκληση σε Έλληνες και ξένους να επενδύσουν στην Ελλάδα "γιατί είμαστε ελκυστικός επενδυτικός προορισμός".

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε με έμφαση ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσουν οι Έλληνες του εξωτερικού την Ελλάδα και "να συμμετέχουν στην προσπάθεια υλοποίησης ενός νέου οράματος για τον προσανατολισμό της Ελλάδας. Γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την επανάσταση και είναι πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό. Να χαρτογραφήσουμε μια νέα πορεία για ένα φιλόδοξο μέλλον".

Θα δημιουργήσουμε ένα πραγματικό κέντρο καινοτομίας στην Αθήνα

Η Ελλάδα έχει πλέον ένα σύστημα καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων και οι νέοι πια βλέπουν ότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι μια κακή έννοια όπως στο παρελθόν, είπε ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι οι Έλληνες είναι καινοτόμοι επιχειρηματίες στο εξωτερικό και αναρωτήθηκε γιατί να μην συμβεί κι εδώ. Είπε επίσης ότι υπάρχουν νέοι με πολύ ταλέντο και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα πανεπιστήμια συνδέονται περισσότερο με την πραγματική ζωή και την αγορά και ότι όσοι δεν πετύχουν στα ΑΕΙ, θα πρέπει να έχουν τα εφόδια και την κατάρτιση ώστε να είναι επιτυχείς και ίσως να τολμήσουν να δημιουργήσουν και αυτοί επιχειρήσεις. Ο κ.Μητσοτάκης τόνισε ότι τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν αποφοίτους που είναι πολύ ταλαντούχοι γι αυτό ξένες εταιρείες θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν επιχειρήσεις καινοτομίας αξιοποιώντας αυτούς τους αποφοίτους.

"Στα πανεπιστήμια όπως στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα και αλλού υπάρχει ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο. Πολύ σύντομα θα πάρουμε ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο για να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό κέντρο καινοτομίας στην Αθήνα, ώστε να συγχωνεύσουμε τις δραστηριότητες έρευνας και νεοφυών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να επιτρέψουμε στα πανεπιστήμια να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα κατά τρόπο ώστε να υπάρχουν αυτοί οι σύνδεσμοι κάτι που δεν γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια και ήταν ανάθεμα για πολλούς δυστυχώς. Ήταν μια μεγάλη στρέβλωση στον τρόπο που βλέπαμε την δημόσια εκπαίδευση" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε ότι οι νέοι πια σκέφτονται να γίνουν επιχειρηματίες αντί να ζητούν μια θέση στο δημόσιο όπως έκαναν τα προηγούμενα χρόνια και σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνουμε στο σύστημα εκπαίδευσης ξεκινώντας από τα νηπιαγωγεία. "Πρέπει να δώσουμε έμφαση στο πως επιλέγουν τι θα σπουδάσουν τα παιδιά και θεωρώ ότι είναι κρίσιμης σημασίας θέμα αυτό. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να περιορίσουν τον αριθμό των σχολών στο μηχανογραφικό ώστε να σπουδάσουν αυτό που θέλουν, και όχι κάτι άλλο απλώς επειδή εκεί μπήκαν. Το ποσοστό αυτών που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους επειδή δεν είναι αυτό που ήθελαν είναι υψηλό" είπε ο κ.Μητσοτάκης. Τέλος επισήμανε ότι πρέπει να αναπτύξουμε την κριτική σκέψη στα παιδιά και αυτό πρέπει να γίνει στο σχολείο, τονίζοντας ότι θα απαιτήσει χρόνο η αλλαγή στο σύστημα εκπαίδευσης, ενώ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει σύνδεση κάποιων κονδυλίων με την ανεξάρτητη αξιολόγηση των πανεπιστημίων.

Τώρα όλοι κοιτούν την Ελλάδα για επενδύσεις και όχι μόνο στον Τουρισμό

Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας ανοδικής τάσης τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το τελευταίo σκέλος της παρέμβασής του στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Δ.Παπαλεξόπουλο, στο πλαίσιο του διαδικτυακού συνεδρίου «Innovative Greeks». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κυβερνητικές επιλογές για να μετατρέψει τη χώρα σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, και είπε μεταξύ άλλων ότι "έχουμε μειώσει το φορολογικό άχθος, έχουμε απλοποιήσει διαδικασίες, ξεκλειδώσαμε παλιές επενδύσεις όπως το Ελληνικό, και είμαστε μόνο στην αρχή μιας νέας ανοδικής πορείας". Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θέλει να διευκολύνει τη ζωή των δυνητικών επενδυτών, σημειώνοντας ότι οι πολυεθνικές εταιρείες εκτιμούν τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας.

"Είμαστε στο χάρτη των ξένων επενδυτών, τώρα όλοι κοιτούν την Ελλάδα για επενδύσεις και όχι μόνο στον Τουρισμό" είπε ο πρωθυπουργός και ανέφερε ως παράδειγμα την Pfizer και την επένδυσή της στη Θεσσαλονίκη. Είπε επίσης ότι πολλές εταιρείες θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα γιατί έχουμε πολύ καλή συνδεσιμότητα ως χώρα, και έχουμε πολύ σημαντική γεωγραφική θέση από την οποία μπορούμε να προσελκύσουμε διάφορες εταιρείες από όλο τον κόσμο.

Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση ψήφισε 100 νόμους "πολλοί από τους οποίους ήταν προεκλογικές δεσμεύσεις για να αλλάξουμε τη χώρα και να προσελκύσουμε επενδύσεις". Εκτίμησε ότι η πανδημία σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί την κυβέρνηση στο να παρεκκλίνει από αυτή την πολιτική και πρόσθεσε ότι η κρίση του κορονοϊού πράγματι έφερε κραδασμούς στις οικονομίες όλου του κόσμου. "Οι επενδυτές θέλουν σταθερό πολιτικό περιβάλλον και μπορούμε να το εγγυηθούμε γιατί έχουμε απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, είμαστε στη μισή θητεία, πάμε καλά στις δημοσκοπήσεις παρά τις δυσκολίες και οι Έλληνες αναγνωρίζουν ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση" είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: "Δεν είμαστε πια το μαύρο πρόβατο, είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και κανείς δεν λέει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα υπερχρεωμένη που δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις.Τα έχουμε αυτά αφήσει πίσω μας". Τέλος ο κ.Μητσοτάκης κάλεσε τους Έλληνες που διαπρέπουν στις καινοτομίες στο εξωτερικό να συμμετέχουν στα δρώμενα της χώρας και «να βοηθήσουν να αλλάξουμε το πρόσωπο της Ελλάδας».