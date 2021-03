Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πού ξεπέρασε το 330% η αύξηση ιικού φορτίου στα λύματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξητική τάση και στα εννιά σημεία ελέγχου, αλλού οριακή, αλλού τρομακτική.

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα που αφορούν την περίοδο από 22 έως 28 Φεβρουαρίου 2021.

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου και της Πάτρας. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των εκάστοτε Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή στη μέση εβδομαδιαία συγκέντρωση του ιϊκού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα 22-28 Φεβρουαρίου 2021 σε σχέση με την εβδομάδα 15-21 Φεβρουαρίου 2021.

Περιφέρεια - Πόλη Ποσοστιαία μεταβολή του μέσου εβδομαδιαίου ιϊκού φορτίου

Αττική - 3%

Θεσσαλονίκη +10%

Λάρισα +66%

Βόλος +218%

Ηράκλειο +199%

Χανιά +154%

Ρέθυμνο +337%

Άγιος Νικόλαος +2%

Πάτρα +15%

Συμπεράσματα: Την εβδομάδα 22-28 Φεβρουαρίου 2021 παρατηρούνται αυξητικές τάσεις σε σχέση με την εβδομάδα 15-21 Φεβρουαρίου 2021 στο ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των περισσοτέρων περιοχών που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ πλην της Περιφέρειας Αττικής. Οι αυξητικές αυτές τάσεις κυμαίνονται από +66% στη Λάρισα έως και +337% στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Η συγκέντρωση του ιϊκού φορτίου στα λύματα του Αγίου Νικολάου Κρήτης (+2%) παραμένει ουσιαστικά σταθερή. Οριακές κρίνονται, επίσης, οι αυξήσεις που παρατηρούνται στη Θεσσαλονίκη (+10%) και στην Πάτρα (+15%), οι οποίες εμπίπτουν μέσα στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας. Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει σταθεροποίηση της συγκέντρωσης του ιού στα λύματα (-3%) για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, με το ιϊκό φορτίο σε αυτά να παραμένει σταθερά υψηλό.

Σημ1.: Οι παραπάνω τάσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τις τιμές του ιϊκού φορτίου, κανονικοποιημένες ως προς τον ισοδύναμο πληθυσμό των περιοχών. O ισοδύναμος πληθυσμός υπολογίζεται με βάση το ρυπαντικό φορτίο που καταλήγει στην εκάστοτε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σε διάρκεια 24 ωρών και τυπικών τιμών παραγωγής ρυπαντικού φορτίου ανά άτομο ανά ημέρα.

Σημ2: Μεταβολές της τάξης +/- 30% είναι κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας.