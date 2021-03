Πολιτική

Μπακογιάννης: είτε ζήσει είτε πεθάνει ο Κουφοντίνας, δεν θα αλλάξει τίποτα για τα θύματά του

Ο δήμαρχος Αθηναίων, γιος του Παύλου Μπακογιάννη, μιλά για τις «δύσκολες μέρες» που περνούν οι οικογένειες των θυμάτων της 17Ν.

Ως σημαία ευκαιρίας περιφέρει τον Κουφοντίνα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας χθες το βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

«Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης φέρνει απέναντί του τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, καθώς απευθύνεται σε ένα ακροατήριο εκτός της Δημοκρατίας, σε κάποιους λίγους που απλώς κάνουν πολύ θόρυβο», ανέφερε ο κ. Μπακογιάννης και πρόσθεσε: «Οι τελευταίες μέρες είναι μία πραγματική δοκιμασία για τη δική μου οικογένεια, για τις οικογένειες όλων των θυμάτων, για τα παιδιά μας. Διότι όλοι μας καλούμαστε να εξηγήσουμε ή να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κατανοήσουν το ακατανόητο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, καθόσον αφορά όλους εμάς, όλες τις οικογένειες των θυμάτων, είτε ζήσει είτε πεθάνει ο Κουφοντίνας δεν θα αλλάξει τίποτα. Οι δικοί μας άνθρωποι, ο δικός μου πατέρας, ο σύζυγός της μητέρας μου, ο παππούς των παιδιών μας, δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω στη ζωή».

Παράλληλα, απηύθυνε για ακόμη μία φορά, προς όλους, προσωπική έκκληση να επιδείξουν ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, καθώς, όπως σημείωσε, «έχει ξαναδεί το ίδιο έργο», εκείνες τις ημέρες που οι εκτελεστές της 17 Νοέμβρη δολοφόνησαν τον πατέρα του. «Πριν από μερικές ημέρες έγραψα ένα άρθρο, με τη μεγαλύτερη δυνατή ψυχραιμία. Και το έκανα πάρα πολύ συνειδητά. Διότι αυτό το έργο εγώ το έχω ξαναδεί. Το έχω ξαναδεί όταν ήμουνα μικρό παιδί, τη δεκαετία του '80, τότε που οι λέξεις γινόντουσαν σφαίρες και οι σφαίρες γινόντουσαν αίμα. Τότε που τα χυδαία και ψεύτικα πρωτοσέλιδα όπλιζαν τα 45άρια της 17 Νοέμβρη. Και με εκείνο το άρθρο, εγώ είχα απευθύνει μία έκκληση. Προς όλους και προς όλες. Να δείξουμε ψυχραιμία, να δείξουμε αυτοσυγκράτηση, να μην αφήσουμε τους χειρότερούς μας εαυτούς να κερδίσουν», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Επεσήμανε, δε, ότι η τρομοκρατία, το μίσος και η βία, απαιτούν ένα κοινό μέτωπο καταπολέμησής τους. «Απαιτεί να είμαστε όλοι μαζί. Έτσι ξεμπέρδεψαν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι πρέπει να ξεμπερδέψουμε και εμείς. Με συνεννόηση και με συνεργασία», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση σχετικά με τη χθεσινή τοποθέτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρή Δρίτσα, απάντησε ότι «ο κύριος Δρίτσας, ως αυτόκλητος εισαγγελέας, δικαστής, δολοφονεί για δεύτερη φορά τα θύματα της 17 Νοέμβρη. Και θα έπρεπε να προσέχει πάρα πολύ τα λόγια του. Θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά προσεκτικός». «Προφανώς υπάρχει ένα κράτος δικαίου. Προφανώς υπάρχει μία Δημοκρατία. Μία Δημοκρατία, η οποία δεν εκδικείται αλλά και δεν εκβιάζεται. Πολύ σωστά, αυτήν τη στιγμή που μιλάμε η ελληνική Πολιτεία κάνει ό,τι μπορεί, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να κρατήσει τον δολοφόνο στη ζωή. Αλλά από εκεί και πέρα, η ζωή του είναι δική του», συμπλήρωσε ο κ. Μπακογιάννης.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη νέα γενιά, η οποία «καταλαβαίνει πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε». «Τα νέα τα παιδιά έχουν μία πολύ ξεκάθαρη αίσθηση του σωστού και του λάθους. Διακρίνουν το καλό από το κακό. Θα πρέπει και το ελληνικό πολιτικό σύστημα να τα μιμηθεί. Να πάψει να βυθίζεται στον ναρκισσισμό του, να πάψει να εξυπηρετεί μικροπολιτικές σκοπιμότητες, να ανοίξει τα μάτια του και να καταλάβει ότι αυτήν τη στιγμή περνάμε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και ότι ο στόχος μας δεν είναι να γκρεμίζουμε αλλά να χτίζουμε. Στόχος μας δεν είναι να διχάζουμε αλλά να ενώνουμε. Αυτό είναι το στοίχημα και του σήμερα και του αύριο, για όλους μας. Πέρα και πάνω από κόμματα, ιδεολογίες και παρατάξεις», κατέληξε ο δήμαρχος Αθηναίων.