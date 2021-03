Κοινωνία

Εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στο Παίδων “Αγία Σοφία”

Η ανάρτηση του Υπουργού Υγείας για την υποθεση. Η καταγγελία και η ΕΔΕ του νοσοκομείου.

«Ο φάκελος διαβιβάζεται αμέσως και αρμοδίως στα χέρια του εισαγγελέα. Το λόγο έχει η Δικαιοσύνη», έγραψε ο Υπουργός Υγείας στο Twitter για την υπόθεση στο Παίδων «Αγία Σοφία», επιβεβαιώνοντας ότι διατάχθηκε έρευνα για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για σεξουαλική κακοποίηση δύο παιδιών από εργαζόμενο στο Νοσοκομείο.

Η προϊσταμένη της εισαγγελίας έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος των ανηλίκων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες όταν εργαζόμενος έκανε καταγγελία σε βάρος τραυματιοφορέα, κατηγορώντας τον για ανάρμοστες πράξεις σεξουαλικού περιεχομένου σε βάρος ανηλίκων.

Μετά από Ένορκη Διοικητική Εξέταση στο νοσοκομείο, προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για τη συμπεριφορά του εργαζομένου.

Ο τραυματιοφορέας τέθηκε σε αναστολή από την περασμένη εβδομάδα, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από το πειθαρχικό συμβούλιο του νοσοκομείου.