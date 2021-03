Αθλητικά

Ο Ρονάλντο γράφει ιστορία με νέο ρεκόρ

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει ο Πορτογάλος διεθνής επιθετικός της Γιουβέντους.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία. Στη χθεσινή αναμέτρηση με τη Σπέτσια (3-0), που άνοιξε την 25η αγωνιστική στην ιταλική Serie A, στην 600η εμφάνιση σε ματς πρωταθλήματος, διαμόρφωσε (89') το τελικό σκορ.



Με αυτό το γκολ, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ανάλυσης αθλητικών στοιχείων Opta Sports, ο Πορτογάλος διεθνής επιθετικός της Γιουβέντους, έγινε ο μοναδικός παίκτης που έχει σημειώσει τουλάχιστον 20 γκολ σε κάθε μία από τις 12 τελευταίες σεζόν, στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.