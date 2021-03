Βουλή: Σφοδρή αντιπαράθεση για Δρίτσα, Κουφοντίνα και “17 Νοέμβρη”

Πολιτική

Ανέβηκαν οι τόνοι στην Ολομέλεια, με αφορμή όσα είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για την τρομοκρατική οργάνωση.

Θυελλώδης ήταν η έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, καθώς ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Γιάννης Βρούτσης, ζήτησε τον λόγο προκειμένου να καταγγείλει ότι «χθες ένα μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου, με μία προκλητική και ανιστόρητη δήλωση, άφησε να εννοηθεί ότι η εγκληματική συμμορία των δολοφόνων της “17 Νοέμβρη” δεν τρομοκράτησε την ελληνική κοινωνία και μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι οι δολοφονικές ενέργειες αφορούσαν τον πολιτικό χώρο της Δεξιάς».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ ανέφερε ότι όφειλαν η αξιωματική αντιπολίτευση και ο κ. Τσίπρας να απαντήσουν και έπρεπε και ο κ. Δρίτσας να δώσει εξηγήσεις, ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας, «και όχι να περιφέρεται στα κανάλια, να λέει ότι αλλοιώθηκε η δήλωσή του», αν και αυτή ήταν συγκεκριμένη. «Είναι προσβολή στους δημοκρατικούς θεσμούς, στα θύματα της “17 Νοέμβρη”, προσβολή στην παράταξη της ΝΔ, προσβολή στη Βουλή, προσβολή στον ελληνικό λαό», σημείωσε ο κ. Βρούτσης.

«Όταν κατεβαίνεις στο σπίτι πιο κάτω, και πας πιο κάτω και πιο κάτω και φτάνεις στο κελάρι και λες ότι δεν έχει άλλο κάτω, πάντα υπάρχει ένας κ. Βρούτσης που χτυπάει από κάτω, τουκ, τουκ, τουκ… », σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος και επέκρινε τον κ. Βρούτση πως «αν ήταν έντιμος θα έλεγε αυτό που έγινε, δηλαδή ότι ο κ. Δρίτσας έκανε διευκρινιστική δήλωση».

Αυτός είναι διάλογος, όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος τόνισε: «Όλες οι εκδοχές της Αριστεράς, η κομουνιστική, σοσιαλδημοκρατική, έχουν πολύ σαφή τοποθέτηση στο θέμα της τρομοκρατίας, για όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο. Είναι τόσο σαφής, που δεν μπορεί να παρεξηγηθεί, εκτός αν έχεις τον κ. Βρούτση να σου χτυπάει κάτω από το κελάρι και δείχνει ότι η συζήτηση μπορεί να πάει ακόμη πιο κάτω». Η Αριστερά, σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει αποδείξει ένα μέτωπο εναντίον της τρομοκρατίας. «Αλλά, όπως έχουμε πει, και ο κ. Τσιάρας και η κ. Μπακογιάννη και οι άνθρωποι του πολιτισμού, άλλο αυτό και άλλο να μην εφαρμόζονται οι νόμοι. Άλλο αυτό και άλλο να λέμε στους φυλακισμένους ότι δεν έχουν δικαιώματα. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι για το οποίο δεν θέλει να μιλήσει ο κ. Βρούτσης», επεσήμανε ο κ. Τσακαλώτος και πρόσθεσε πως εάν δεν επιδειχθεί η αναγκαία ευελιξία και κατανόηση ότι οι νόμοι είναι για όλους, θα έχει ευθύνη και ο κ. Βρούτσης διότι επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις.

«Έχουμε έναν ισοβίτη αμετανόητο δολοφόνο και αυτήν τη στιγμή κινδυνεύει το πολιτικό σύστημα να τον μετατρέψει σε ήρωα, με την ολιγωρία και την άτεγκτη στάση της κυβέρνησης και με τις απαράδεκτες και ανιστόρητες δηλώσεις όπως αυτή που έκανε ο κ. Δρίτσας και που προφανώς αναγκάστηκε να ανακαλέσει, να διορθώσει, διότι κατάλαβε και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτές οι δηλώσεις δεν βοηθούν να περάσει στον κόσμο ότι συνολικά το πολιτικό σύστημα στέκεται απέναντι στην τρομοκρατία», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα του έχει ζητήσει να εφαρμοστεί το δίκαιο και πως δεν μπορεί μία Δημοκρατία να ανεχθεί να καταλήξει απεργός πείνας.

«Το θέμα του Κουφοντίνα έχει καταδικαστεί ηθικά, νομικά, πολιτικά», ανέφερε η βουλευτής του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου και συμπλήρωσε: «Καταδικάζουμε, με αφορμή όλο αυτό το θέμα, ότι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί παγώνουν, ακόμα και δημοσιεύσεις εφημερίδων, που σημαίνει ότι μπαίνουμε σε περιορισμό ελευθεριών. Χθες το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ έβγαλε ανακοίνωση και πρέπει όλοι να έχουν ανοιχτά τα αυτιά και τα μάτια τους, διότι είναι σε βάρος του λαού και σε βάρος του λαϊκού κινήματος».

«Περιορισμός υπάρχει στο διαδίκτυο και όταν μιλάς για εθνικά θέματα», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας και σημείωσε ότι «υπάρχει νόμος και πρέπει να ισχύει για όλους και τα ισόβια να είναι πραγματικά ισόβια». Επίσης, ο κ. Χήτας τόνισε πως «αυτός που κάνει απεργίας πείνας επιλέγει να πεθάνει με έναν τρόπο αλλά έχει στερήσει από 11 ανθρώπους το δικαίωμα να επιλέξουν και εκείνοι πώς θα πεθάνουν». Ο βουλευτής επεσήμανε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα με την πανδημία αλλά γίνονται καθημερινά πορείες και συγκεντρώσεις και αυτά πρέπει να σταματήσουν. Ζήτησε, δε, από όλες τις πλευρές να αντιληφθούν ότι «εκεί έξω μπορεί να εξελίσσεται μια ώσμωση των νέων τρομοκρατών ή των νέων αναρχικών στοιχείων που μπορεί να τους δούμε στο μέλλον».

«Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας καταδικάστηκε για τα εγκλήματα που διέπραξε. Κανείς δεν μιλάει για αθώωση ή “ηρωοποίησή” του. Μιλάμε για βασικό καθήκον και χρέος της Δημοκρατίας να εφαρμόζει τις αρχές δικαίου και ότι αν θέλουμε να παραμείνουμε κράτος δικαίου οφείλουμε να σεβόμαστε τα δικαιώματα των φυλακισμένων», είπε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, Φωτεινή Μπακαδήμα.