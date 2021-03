Πολιτισμός

Suede: αναβολή της επετειακής περιοδείας Coming Up

Πότε θα πραγματοποιηθούν οι συναυλίες του συγκροτήματος.

Οι Suede ανακοίνωσαν ότι αναβάλλουν την επετειακή περιοδεία τους «Coming Up», με τις συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο να πραγματοποιούνται τον Νοέμβριο.

Το συγκρότημα σκόπευε να ξεκινήσει την περιοδεία τον επόμενο μήνα για να γιορτάσει την 25η επέτειο του τρίτου άλμπουμ του. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι η περιοδεία θα άρχιζε τον Οκτώβριο του 2020.

Η πανδημία του κορονοϊού και τα μέτρα προστασίας με κλειστά τα καταστήματα με ζωντανή μουσική ανάγκασαν τώρα τους Suede να αναβάλουν τις ημερομηνίες των συναυλιών για δεύτερη φορά.

«Όπως πιθανότατα το αναμένατε, σας στέλνουμε μηνύματα για να σας ενημερώσουμε ότι οι ημερομηνίες περιοδείας των Suede «Coming Up» θα πρέπει να αναβληθούν για άλλη μια φορά» ανακοίνωσε το συγκρότημα στους θαυμαστές του στις 2 Μαρτίου.

Οι σταθμοί της περιοδείας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πραγματοποιηθούν τώρα τον Νοέμβριο, με όλα τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί να ισχύουν για τις νέες ημερομηνίες.

Για τις συναυλίες στην Ε.Ε. δεν έχει ακόμη καθοριστεί το πρόγραμμα, αλλά οι Suede ανέφεραν στους θαυμαστές τους να περιμένουν μεταγενέστερη ανακοίνωση.