Κοινωνία

Κορονοϊός: όλη η Ελλάδα στο “κόκκινο” - οι περιοχές που άλλαξαν επίπεδο

Και η Θεσσαλονίκη ανάμεσα στις 18 περιφερειακές ενότητες της χώρας που εντάσσονται στο "βαθύ κόκκινο". Τα νέα μέτρα και πόσο θα διαρκέσουν.

Συνολικά 18 περιφερειακές ενότητες στην Ελλάδα εντάσσονται πλέον στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο), συμπεριλαμβανομένης της Αττικής αλλά και της Θεσσαλονίκης, ενώ όλες οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας κατατάσσονται στο επίπεδο κινδύνου (κόκκινο), όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Στο «βαθύ κόκκινο» μπαίνουν: Αττική, Αχαΐα, Αρκαδία, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Λευκάδα εκτός Μεηανησίου, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία, Θεσπρωτία, Άρτα, Σάμος, Βοιωτία, Χίος, Αιτωλοακαρνανία, Ρόδος, Ηράκλειο και Εύβοια εκτός Σκύρου. Στο ίδιο επίπεδο κατατάσσεται και ο δήμος Καλυμνίων. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές, σε όλη τη χώρα, κατατάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου «κόκκινο».

Σε όσες περιοχές βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο» αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και η δια ζώσης λειτουργία των σχολεία σε όλες τις βαθμίδες. Τα σχολεία θα λειτουργούν με τηλεκπαίδευση. Στις περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο» η κυκλοφορία δεν θα επιτρέπεται από τις 9:00 το βράδυ έως τις 5:00 το πρωί. Στις περιοχές που βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο» αναπροσαρμόζεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά στις 7:00 αντί για τις 6:00. Μόνες εξαιρέσεις η Αττική και η Θεσσαλονίκη, όπου τις καθημερινές η απαγόρευση θα ξεκινά από τις 9 το βράδυ και έως τις 5 το πρωί.

Τα μέτρα ισχύουν από αύριο, Πέμπτη στις 6:00 το πρωί και έως την Τρίτη 16 Μαρτίου στις 6:00 το πρωί, με εξαίρεση την περιφερειακή ενότητα Λάρισας, όπου τα μέτρα θα ξεκινήσουν από τις 6 Μαρτίου στις 6:00 το πρωί, για να διευκολυνθεί η διαχείριση των συνεπειών του σεισμού που έπληξε σήμερα την περιοχή.

Σύμφωνα με τον Νίκο Χαρδαλιά οι μεταλλάξεις είναι πολύ πιθανό να συμμετέχουν στην εικόνα της επιβάρυνσης που παρουσιάζει η χώρα και είναι ενδεικτικό ότι 1.756 πολίτες είναι με μεταλλάξεις σε 35 Περιφερειακές Ενότητες, ενώ επικράτηση υπάρχει στην Κρήτη, όπως και της μετάλλαξης της Νότιας Αφρικής στον Εύοσμο.