Πολιτισμός

ΣΕΗ: Πορεία καλλιτεχνών στην Αθήνα (εικόνες)

Νέα κινητοποίηση καλλιτεχνών, με πρωτοβουλία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Τα αιτήματά τους.

Πορεία πραγματοποιούν μέλη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εργασίας.

Μεταξύ άλλων αιτούνται στήριξη, ενθάρρυνση και χειραφέτηση όλων των θυμάτων και των καταπιεζόμενων και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Στη διαμαρτυρία συμμετέχουν και φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι.

Στην κυκλοφορία δόθηκε η οδός Σταδίου, η οποία είχε κλείσει νωρίτερα λόγω της πορείας, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Τροχαία.

Τα μέτρα της Αστυνομίας είναι αυξημένα καθώς υπάρχει κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Επίσης, απαιτούν:

Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας παντού για τη θεσμική θωράκιση της εργασίας τους.

Την άμεση δημιουργία κωδικών ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για τους Τεχνικούς στον κλάδο του Θεάματος.

Περίοδος ισχύος των μέτρων στήριξης να οριστεί όλη η περίοδος της καραντίνας και μέχρι να αρθούν οι επιπτώσεις στον κλάδο μας.

Πίστωση στους λογαριασμούς των δικαιούχων στην αρχή κάθε μήνα.

Ταυτόχρονα, άμεση σύνδεση όλων των επιδοτούμενων μέσω Μητρώου με τα μέτρα στήριξης που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλων των υπόλοιπων κατηγοριών (επιδότηση ενοικίου, αναστολή πληρωμής παντός είδους ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς και απαγόρευση διακοπής ρεύματος, τηλεφωνίας και εξώσεων).

Επιπλέον:

Διαγραφή χρεών προς Εφορία, Τράπεζες, ΔΕΚΟ για το διάστημα εφαρμογής των μέτρων και για όσους αποδεδειγμένα βρίσκονται σε αδυναμία να πληρώσουν.

Διασφάλιση απόδοσης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και αμοιβή εγγραφής στις ψηφιοποιημένες παραγωγές που γίνονται αυτή την περίοδο.

Δωρεάν τεστ για την ασφαλή διεξαγωγή προβών που γίνονται αυτή την περίοδο.

Να σημειωθεί ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν στις 13 και 14 Μάρτη, όπου και διοργανώνεται διήμερο πανελλαδικής καλλιτεχνικής δράσης με σύνθημα #artattack.