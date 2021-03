Πολιτική

Κουφοντίνας: Η πρόταση του Εισαγγελέα για την διακοπή ποινής

Τι πρότεινε ο Εισαγγελέας στο αίτημα του Δημήτρη Κουφοντίνα για αναβολή ή διακοπή εκτέλεσης της ποινής του για λόγους υγείας.

Να απορριφθεί το αίτημα του Δημήτρη Κουφοντίνα για αναβολή ή διακοπή εκτέλεσης της ποινής του για λόγους υγείας πρότεινε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιοδικείου Λαμίας.

Το αίτημα του καταδικασμένου σε 11 φορές ισόβια κάθειρξη Δημήτρη Κουφοντίνα, που υπογράφεται από την Ιωάννα Κούρτοβικ και τον Θέμη Σοφό, υποβλήθηκε χθες και με αυτό επιδιώκεται η αναβολή της έκτισης ποινής ώστε ο κρατούμενος απεργός πείνας να μην υποστεί ανήκεστο βλάβη.

Η αναβολή ζητείται μέχρι την αποκατάσταση της υγείας του, μετά από 56 ημέρες απεργίας πείνας και 10 ημέρες δίψας.

Εάν το δικαστήριο δεχθεί το αίτημα Κουφοντίνα, έχει τη δυνατότητα να διατάξει τη διακοπή της έκτισης μέχρι πέντε μήνες.

Οι δύο δικηγόροι έχουν ζητήσει, επίσης, με δεύτερο αίτημα που δεν εξετάζεται σήμερα, την επαναμεταγωγή του κρατούμενου στις φυλακές Κορυδαλλού με σκεπτικό ότι δεν είναι σύννομη η απόφαση για την κράτησή του στις Φυλακές Δομοκού.