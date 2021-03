Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Δωρεάν rapid test στο Σύνταγμα

Πότε θα γίνουν οι δωρεάν δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι πολίτες. Με ποιο sms θα γίνεται η μετακίνηση.

"Δωρεάν Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι, από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021, από τις 10:00 έως τις 15:00, στην πλατεία Συντάγματος και στο Σταθμό Μετρό «Σύνταγμα»", σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΥ.

"Όσοι πολίτες επιθυμούν να προσέλθουν πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλειας τους (Α.Μ.Κ.Α.) και να έχουν απαραίτητα μαζί τους αστυνομική ταυτότητα, αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) με αριθμό 1 στο 13033, για τη μετακίνησή τους", καταλήγει η ανακοίνωση.