“Ο Καλός Γιατρός” αναλαμβάνει δράση στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Νέα σειρά θα μας κρατάει συντροφιά τα απογεύματα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

Η αμερικάνικη δραματική σειρά «Ο Καλός Γιατρός», που απέσπασε πολλά τηλεοπτικά βραβεία και ξεχώρισε για τον τρόπο που παρουσιάζει το ζήτημα του αυτισμού, έρχεται στον ANT1!

Η επιτυχημένη σειρά θα προβάλλεται καθημερινά στις 16:45, από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου.

Ο νεαρός γιατρός Σον Μέρφι ξεκινάει να εργάζεται σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, όπου έρχεται αντιμέτωπος με σκληρά περιστατικά σε καθημερινή βάση. Η ευφυία του ξεχωρίζει από νωρίς. Έχει άριστη μνήμη και την ικανότητα να «σκανάρει» σε δευτερόλεπτα το ανθρώπινο σώμα, φτάνοντας στη διάγνωση πολύ πριν διενεργήσει εξετάσεις.

Τα χαρακτηριστικά, όμως, που τον καθιστούν αναντικατάστατο είναι αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερης «πάθησης», του συνδρόμου «Σαβάντ», που συχνά συνοδεύεται και από αυτισμό. Αυτή του η ιδιαιτερότητα τον δυσκολεύει στην κατανόηση και την ερμηνεία των ανθρώπινων συναισθημάτων, αλλά και στην αναγνώριση του σαρκασμού, κάνοντάς τον να μοιάζει κυνικός και απόμακρος. Την ίδια στιγμή απεχθάνεται την ανθρώπινη επαφή και διέπεται από υπέρμετρη τελειομανία.

Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα προκύπτει: Είναι σε θέση να σώζει ζωές ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες;

Το «Τhe Good Doctor» είναι μια αμερικάνικη παραγωγή του 2017 που βασίζεται σε ομώνυμη βραβευμένη σειρά της Νότιας Κορέας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ντέιβιντ Σορ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Φρέντυ Χάιμορ, Αντόνια Τόμας, Ρίτσαρντ Σιφ, Νίκολας Γκονζάλεζ, Πέιτζ Σπάρα, Χιλ Χάρπερ, Φιόνα Γκούμπελμαν, Γουίλ Γιουν Λι, Χριστίνα Τσάνγκ

«Ο Καλός Γιατρός»: καθημερινά στις 16:45, από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου.

