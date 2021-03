Κοινωνία

Δίκη Μελίνας: “καταπέλτης” η πρόταση του Εισαγγελέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν στην έκθεση τους οι πραγματογνώμονες που όρισε το δικαστήριο και τι πρότεινε ο Εισαγγελέας.

Στο τέλος της φτάνει η δίκη για το θάνατο της μικρής Μελίνας καθώς ολοκληρώθηκε η ανάγνωση της έκθεσης των τριών διορισμένων γιατρών -πραγματογνωμόνων και οι καταθέσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης οι ίδιοι συντείνουν στο συμπέρασμα ότι στην αντιμετώπιση του περιστατικού ακολουθήθηκαν τα σωστά βήματα και δεν υπήρχε κάποια επιπλέον ιατρική πράξη που να μπορούσε να αναστρέψει το αναφυλακτικό σοκ στο οποίο αποδίδουν την κατάληξη της άτυχης μικρούλας

Ωστόσο ο Εισαγγελέας έδρας στη σύντομη τοποθέτηση του επιμένει στην πρόταση του να κριθεί ενοχή η κατηγορούμενη αναισθησιολόγος.

Σήμερα αναμένεται - εκτός απροόπτου - η έκδοση της απόφασης για την υπόθεση θανάτου της μικρής Μελίνας από τη Νεάπολη Λασιθίου, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2015. Σχεδόν έξι μήνες μετά την έναρξη της εκδίκασης της πολύκροτης υπόθεσης, η οποία είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη - όχι μόνο της Κρήτης - το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου αναμένεται να αποφανθεί σήμερα για την ενοχή ή μη της αναισθησιολόγου που είναι κατηγορούμενη στην υπόθεση.

Πηγή: neakriti.gr