Οικονομία

Κομισιόν: “ναι” για ενισχύσεις σε αγρότες στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά η οικονομική στήριξη, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Της Μαρίας Αρώνη

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κρατικές ενισχύσεις ύψους 26 εκατ. ευρώ για τη στήριξη γεωργικών επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού.

Η δημόσια στήριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή (γεωργικές εκμεταλλεύσεις) στην Ελλάδα, στους τομείς της βουβαλοτροφίας, της υπαίθριας παραγωγής καρπουζιού, της θερμοκηπιακής γεωργικής παραγωγής (εξαιρουμένης της Κρήτης) και της θερινής και φθινοπωρινής παραγωγής πατάτας.

Σκοπός του καθεστώτος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να καλύψουν ανάγκες ρευστότητας και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού και μετά από αυτήν.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς συνάδει με τις προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στην ΕΕ.

Συγκεκριμένα:

i) οι ενισχύσεις δεν θα ξεπερνούν τις 225.000 ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή και

ii) οι ενισχύσεις δυνάμει του καθεστώτος μπορούν να χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.