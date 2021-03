Πολιτική

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: με στοιχεία κανονικότητας η επερχόμενη τουριστική σεζόν (βίντεο)

Τι είπε για το πιστοποιητικό εμβολιασμού και τη χρήση του, αλλά και για την υπόθεση του Κουφοντίνα.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας θα είναι θετικές.

Εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή η πληρότητα στο πλοία που εκτελούν δρομολόγια είναι επιτρεπόμενη σε ποσοστό μέχρι 50% και σε όσα έχουν καμπίνες 55%. Επίσης οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως για λόγους εργασίας κ.α.

Επίσης τόνισε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία εμβολιασμού όλων των κατοίκων των μικρών νησιών, ώστε αυτά να μετατραπούν σε ζώνες covid free, με την πλειοψηφία των κατοίκων να ανταποκρίνεται.

Σε ότι αφορά το πιστοποιητικό εμβολιασμού, είπε ότι η συζήτηση που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κερδίζει συνεχώς έδαφος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η πιθανή θεσμοθέτηση του θα προσφέρει μεγάλη βοήθεια στη χώρα μας σε ότι αφορά τον τουρισμός και τις μετακινήσεις γενικότερα.

Αναφερόμενος στο θέμα της πανδημίας και της κριτικής που δέχεται η Κυβέρνηση για τα μέτρα που λαμβάνει, υπογράμμισε ότι με τα μέτρα αυτά η χώρα μας βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από τη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών και είναι πεπεισμένος ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί πολύ καλύτερα στο άμεσο μέλλον, διατυπώνοντας τη βεβαιότητα του, ότι η επερχόμενη τουριστική σεζόν θα έχει στοιχεία κανονικότητας.

Τέλος ερωτηθείς για την υπόθεση του Δημήτρη Κουφοντίνα, δήλωσε πως η Δημοκρατία, ούτε εκδικείται, αλλά ούτε εκβιάζεται. Οι νόμοι όμως ισχύουν για όλους και βέβαια και για τον Κουφοντίνα, ο οποίος αντί να εκβιάζει θα μπορούσε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη αν θεωρεί ότι αδικείται.